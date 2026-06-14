Isaac Del Toro asegura que va “full gas al Tour de Francia”

Isaac del Toro está “anonadado”, él es un sueño hecho realidad pero aún con el trofeo en manos se le complica procesarlo. El mexicano ganó el Tour Auvergne-Rhône Alpes y con eso puso, de nueva cuenta, a México en la cima del ciclismo mundial.

Con la fuerza que lo caracteriza, Del Toro asaltó la última etapa para comerse al mundo. “Es algo increíble, estoy anonadado, si me hubieran dicho que iba a ganar esta carrera no lo hubiera creído. Estoy muy ilusionado y contento.

“No puedo creer lo que acabo de hacer”, fueron las palabras de Isaac después de pedalear con fuerza y hacerse del tour, la etapa y el título de campeón juvenil.

“Vamos, vamos México” se escuchó mientras Del Toro vestía el maillot amarillo que porta el Campeón, y es que la emoción invade, porque el Tour de Francia es la siguiente parada y Del Toro aseguró “estoy full gas para el Tour”.

El mexicano Isaac del Toro sigue haciendo historia en las carreteras europeas. UAE Team

El próximo 4 de julio iniciará el Tour de Francia donde Isaac del Toro será parte del equipo UAE que escoltará Tadej Pogačar rumbo a un nuevo título.

Sin embargo, México sueña con por lo menos una etapa, porque Del Toro permite soñar.

"¿Qué sigue para Isaac?", le preguntan después de celebrar el título, Del Toro es claro: “Concentrarme en el tour, será mi primer experiencia, no tengo expectativas, estoy listo para acompañar a mi equipo y para dar lo mejor”.