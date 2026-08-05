Inter Miami: ¿Por qué Luis Suárez no jugará la Leagues Cup 2026?

El Inter Miami se prepara para su debut en la Leagues Cup 2026 este miércoles ante el Atlético de San Luis en el Nu Stadium.

Las Garzas llegan en buen momento, con Lionel Messi de regreso y un equipo reforzado, pero deberán afrontar la fase de grupos sin su goleador más efectivo de las últimas semanas.

La expectativa es alta: el cuadro dirigido por Guillermo Hoyos buscará sumar de a tres desde el primer partido para avanzar con holgura a la fase eliminatoria.

Luis Suárez anotaron los primeros goles de Inter Miami en el NU Stadium. Reuters

Luis Suárez y la sanción que le impide jugar la Leagues Cup 2026

Luis Suárez no estará disponible en toda la edición 2026 de la Leagues Cup debido a una suspensión de seis partidos.

La sanción se originó en la final del torneo del año pasado, cuando el Inter Miami cayó 3-0 ante el Seattle Sounders. Tras el silbatazo final se generó un altercado entre jugadores y personal de ambos equipos.

Durante la refriega, el delantero uruguayo protagonizó un incidente con un miembro del staff de los Sounders. Las imágenes mostraron que Suárez le escupió, lo que motivó la apertura de un expediente disciplinario.

El Comité Disciplinario de la Leagues Cup aplicó el reglamento y le impuso la máxima sanción mínima prevista de seis partidos de inhabilitación en la competición.

Como la suspensión no se pudo cumplir en 2025 (el torneo ya había terminado), Suárez deberá cumplirla en 2026. Dado que el máximo de partidos que un equipo puede disputar en la Leagues Cup es seis (tres de fase de grupos más cuartos, semifinal y final), el uruguayo se perderá toda la edición actual, incluso si el Inter Miami llega hasta el partido decisivo.

Partidos del Inter Miami en la fase de grupos

Inter Miami vs. Atlético de San Luis

Estadio: Nu Stadium (Miami)

Estadio: Nu Stadium (Miami) Día: Miércoles 5 de agosto

Horario (México): 17:30 horas

Inter Miami vs. Monterrey

Estadio: Nu Stadium (Miami)

Estadio: Nu Stadium (Miami) Día: Sábado 8 de agosto

Horario (México): 18:00 horas

Inter Miami vs. León