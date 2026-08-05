Inter Miami: ¿Por qué Luis Suárez no jugará la Leagues Cup 2026?
El Inter Miami de Leo Messi se prepara para conquistar, una vez más, la Leagues Cup, sin embargo, para esta edición no podrá contar con Luis Suárez
El Inter Miami se prepara para su debut en la Leagues Cup 2026 este miércoles ante el Atlético de San Luis en el Nu Stadium.
Las Garzas llegan en buen momento, con Lionel Messi de regreso y un equipo reforzado, pero deberán afrontar la fase de grupos sin su goleador más efectivo de las últimas semanas.
La expectativa es alta: el cuadro dirigido por Guillermo Hoyos buscará sumar de a tres desde el primer partido para avanzar con holgura a la fase eliminatoria.
Luis Suárez y la sanción que le impide jugar la Leagues Cup 2026
Luis Suárez no estará disponible en toda la edición 2026 de la Leagues Cup debido a una suspensión de seis partidos.
La sanción se originó en la final del torneo del año pasado, cuando el Inter Miami cayó 3-0 ante el Seattle Sounders. Tras el silbatazo final se generó un altercado entre jugadores y personal de ambos equipos.
Durante la refriega, el delantero uruguayo protagonizó un incidente con un miembro del staff de los Sounders. Las imágenes mostraron que Suárez le escupió, lo que motivó la apertura de un expediente disciplinario.
El Comité Disciplinario de la Leagues Cup aplicó el reglamento y le impuso la máxima sanción mínima prevista de seis partidos de inhabilitación en la competición.
Como la suspensión no se pudo cumplir en 2025 (el torneo ya había terminado), Suárez deberá cumplirla en 2026. Dado que el máximo de partidos que un equipo puede disputar en la Leagues Cup es seis (tres de fase de grupos más cuartos, semifinal y final), el uruguayo se perderá toda la edición actual, incluso si el Inter Miami llega hasta el partido decisivo.
Partidos del Inter Miami en la fase de grupos
Inter Miami vs. Atlético de San Luis
- Estadio: Nu Stadium (Miami)
- Día: Miércoles 5 de agosto
- Horario (México): 17:30 horas
Inter Miami vs. Monterrey
- Estadio: Nu Stadium (Miami)
- Día: Sábado 8 de agosto
- Horario (México): 18:00 horas
Inter Miami vs. León
- Estadio: Nu Stadium (Miami)
- Día: Miércoles 12 de agosto
- Horario (México): 17:30 horas