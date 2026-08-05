Juegos Centroamericanos 2026: México suma cuatro medallas en gimnasia artística

México sumó cuatro medallas en la gimnasia artística de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 durante la jornada de este miércoles, con presencia en el podio en tres de las cinco pruebas disputadas.

La actividad incluyó las finales de salto y barras asimétricas en la rama femenil, además de suelo, caballo con arzones y anillas en la rama masculina.

La delegación mexicana consiguió dos medallas de oro, una de plata y una de bronce. Natalia Isabel Escalera Cárdenas y Victoria Fernanda Mata Montemayor hicieron el 1-2 en salto, mientras que Mata Montemayor volvió a subir al podio para conquistar el oro en barras asimétricas.

En la rama masculina, Juan Pablo Porras Escatel completó la cosecha con una medalla de bronce en caballo con arzones.

Natalia Escalera y Victoria Mata hacen el 1-2 en salto femenil

La prueba de salto femenil terminó con las mexicanas Natalia Isabel Escalera Cárdenas y Victoria Fernanda Mata Montemayor en las primeras dos posiciones después de que ambas cerraran la competencia con una calificación de 13.300.

El empate obligó a recurrir a los criterios establecidos para definir las posiciones finales y determinar qué mexicana se quedaría con la medalla de oro.

El informe de desempate determinó que Escalera Cárdenas ocuparía la primera posición debido a que consiguió el salto con la calificación individual más alta.

Escalera tuvo un puntaje de 13.700 en su mejor salto, mientras que la calificación más alta de Mata Montemayor fue de 13.300. Este criterio terminó por definir las primeras dos posiciones del podio.

De esta forma, Natalia Escalera se quedó con la medalla de oro y Victoria Mata obtuvo la plata.

El podio de la prueba de salto femenil lo completó Jahzara Danelle Swaby Ranger de Jamaica con la medalla de bronce.

Victoria Mata oro y plata. Victor Leon/Mexsport

Victoria Mata gana oro en barras asimétricas

Después de conseguir la plata en salto, Victoria Fernanda Mata Montemayor volvió a competir por una medalla en la final de barras asimétricas.

En esta ocasión, la mexicana terminó en la primera posición después de recibir una calificación de 12.950, suficiente para colocarse por encima del resto de las participantes y conseguir la medalla de oro.

La plata fue para Rachel Rodríguez Miranda de Costa Rica, mientras que Keyla Leyva Gamboa de Cuba completó el podio con el bronce.

Natalia Escalera también tuvo participación en esta prueba después de conseguir el oro en salto. La mexicana terminó en la cuarta posición y quedó fuera de las medallas.

Con sus resultados en las dos pruebas, Victoria Mata cerró la jornada con dos preseas: un oro en barras asimétricas y una plata en salto.

Juan Pablo Porras consigue bronce en caballo con arzones

La cuarta medalla mexicana de la jornada llegó en la rama masculina con Juan Pablo Porras Escatel en la prueba de caballo con arzones.

El gimnasta mexicano terminó su participación con una calificación de 12.900 que lo colocó en la tercera posición y le permitió quedarse con la medalla de bronce.

Porras Escatel terminó 0.350 puntos por debajo del colombiano Keynher Camilo Vera, quien obtuvo la plata, y a 1.150 de Nelson Alberto Guilbe Morales, ganador de la medalla de oro.

De esta forma, México cerró las cinco pruebas de la jornada de gimnasia artística con cuatro medallas: dos oros, una plata y un bronce.