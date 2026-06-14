Isaac Del Toro gana Auvernia-Ródano-Alpes y ahora buscará abrirse paso en el Tour de Francia

Hace apenas unos instantes Isaac del Toro levantaba los brazos en Francia después de conquistar el Tour Auvernia-Ródano-Alpes con una exhibición en la montaña. Ahora el mexicano ya tiene la mirada puesta en una cita mucho más grande. El siguiente destino es el Tour de Francia, la carrera que para el ciclismo representa lo que Wimbledon significa para el tenis o el Masters de Augusta para el golf.

La prueba francesa no sólo es la más famosa del calendario. También es la más exigente, la más seguida y la que transforma corredores en leyendas. Allí estará Del Toro a partir del 4 de julio como integrante del UAE Team Emirates-XRG, escuadra que buscará un nuevo título de la mano de Tadej Pogačar.

Escudero de Pogačar

El papel del mexicano será diferente al que desempeñó durante las últimas semanas. Después de convertirse en protagonista y acumular victorias importantes en 2026, Del Toro llegará al Tour con la misión de trabajar para su líder. Su tarea será proteger a Pogačar en los momentos clave, marcar el ritmo en la montaña cuando sea necesario y ayudar a controlar una carrera que suele definirse por detalles mínimos.

Lejos de ser un rol secundario, convertirse en gregario de confianza del mejor ciclista del mundo es una muestra del prestigio que Del Toro ha ganado dentro del equipo. UAE cuenta con algunas de las figuras más fuertes del pelotón internacional y aun así ha decidido incluir al mexicano en la prueba más importante de la temporada.

Tadej Pogacar (izq.) e Isaac Del Toro (der.) se felicitan luego de haber hecho el 1-3 para el UAE Team en la clásica Strade Bianche. AFP

Su presencia tendrá además un valor histórico para el deporte nacional. Del Toro se convertirá apenas en el tercer mexicano que toma la salida en el Tour de Francia. Antes de él solamente lo hicieron Raúl Alcalá y Miguel Arroyo.

Alcalá es la gran referencia mexicana en la ronda gala. Participó en nueve ediciones entre 1986 y 1994, conquistó dos etapas y ganó el maillot blanco al mejor joven. Durante varios años fue considerado uno de los ciclistas más respetados del pelotón internacional. Arroyo, conocido como El Halcón, también compitió en la carrera durante la década de los noventa, aunque sin conseguir triunfos parciales.

Durante más de tres décadas ningún mexicano logró regresar a la prueba. Esa ausencia terminará este verano gracias a un corredor que parece empeñado en romper todas las barreras posibles.

El momento tampoco podría ser mejor. Del Toro llega después de un año de consolidación. En 2025 sorprendió al mundo al terminar segundo en el Giro de Italia. En 2026 siguió acumulando actuaciones destacadas en carreras de una semana hasta coronar su crecimiento con la conquista del Tour Auvernia-Ródano-Alpes.

El Tour de Francia representa un desafío diferente. Durante tres semanas deberá enfrentarse a las montañas más famosas del planeta, etapas de más de 200 kilómetros, contrarrelojes decisivas y una presión mediática que ninguna otra carrera puede igualar.

Por ahora, nadie espera que pelee por el maillot amarillo. Su misión será ayudar a Pogačar. Sin embargo, el simple hecho de formar parte de la alineación ya confirma que Del Toro pertenece a la élite del ciclismo mundial.

México vuelve al Tour de Francia. Y esta vez lo hace de la mano de un corredor que apenas comienza a escribir su historia.