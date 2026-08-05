Del caos al doblete: una protesta devuelve el oro a Eduardo Herrera en Santo Domingo y México hace el 1-2

La final de los 1500 metros vivió uno de los episodios más confusos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Eduardo Herrera cruzó primero la meta con un tiempo de 3:46.07, seguido por su compatriota Ryan Adams Fernández (3:47.06), dando a México un histórico 1-2.

Minutos después de la prueba, los jueces descalificaron a Herrera por una presunta obstrucción, lo que modificó el resultado oficial. Con esa decisión, Ryan Adams ascendía al primer lugar, Hansel Abreu, de Cuba, obtenía la plata y Carlos Vilches, de Puerto Rico, el bronce.

Sin embargo, la delegación mexicana presentó una protesta, la cual fue aceptada tras la revisión del incidente. Los jueces revocaron la descalificación de Eduardo Herrera, le devolvieron la medalla de oro y restablecieron el orden original de llegada.

Con ello, México recuperó el doblete en los 1500 metros: Eduardo Herrera se quedó con el oro y sumó su segundo título (5,000 metros) en Santo Domingo 2026, mientras Ryan Adams Fernández volvió a ocupar el segundo lugar y conquistó la medalla de plata.

Una tarde confusa en Santo Domingo

La primera decisión cambió por completo el resultado de la prueba. El mexicano Ryan Adams Fernández, que había finalizado segundo con 3:47.06, ascendió al primer lugar y se quedó con la medalla de oro, mientras que el cubano Hansel Abreu recibió la plata con 3:47.20. El bronce fue para el puertorriqueño Carlos Vilches, con 3:47.55.

Eduardo Herrera se llevó dos oros en Santo Domingo Jose Luis Melgarejo

¿Quién es Ryan Fernández?

Ryan Adams Fernández, nacido en Estados Unidos y representante de México desde hace algunos años, suma así el mayor triunfo de su carrera internacional. Su historia ha estado marcada por la resiliencia: un accidente lo obligó a permanecer dos años fuera de las pistas antes de regresar para conquistar el Campeonato Nacional de Primera Fuerza y ahora subir a lo más alto del podio en Santo Domingo.