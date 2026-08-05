¡Regresó el GOAT! Messi hace GOLAZO en la Leagues Cup (VIDEO)

El Inter Miami enfrentaba un escenario adverso en los primeros minutos de su debut en la Leagues Cup 2026. Atlético de San Luis se había adelantado en el marcador y el equipo de Lionel Messi necesitaba una reacción inmediata.

Con el reloj marcando apenas el minuto 10 y el marcador en 0-1, el argentino volvió a demostrar por qué sigue siendo el referente absoluto del club.

El gol del empate llegó tras una jugada construida con velocidad y precisión. Messi recibió el balón en zona de ataque, se orientó con su clásica lectura del juego y liberó un disparo preciso que venció al arquero rival.

Messi en un partido con el Inter Miami Reuters

La pelota ingresó al fondo de la red mientras el guardameta se lanzaba en vano, provocando la explosión de la afición que llenaba el estadio de rosa.

El capitán del Inter Miami no solo marcó el tanto del 1-1, sino que abrió su cuenta personal en la edición 2026 del torneo.

Con este tanto, Messi alcanzó su gol número 13 en la historia de la Leagues Cup, reafirmando su dominio en el certamen que enfrenta a equipos de la MLS y Liga MX.

El primer gol de Messi después de perder la Final del Mundial 2026

Lionel Messi volvió a marcar en un contexto especial. Este tanto ante Atlético de San Luis representa su primer gol oficial tras la amarga derrota de Argentina en la Final de la Copa del Mundo 2026.

La imagen del argentino celebrando con el balón en las manos y el estadio de pie resume una vez más su carácter competitivo.