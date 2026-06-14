Isaac del Toro conquista el Tour Auvernia-Ródano-Alpes con una embestida brutal  

Isaac del Toro volvió a demostrar por qué es considerado una de las mayores joyas del ciclismo mundial. Apenas 24 horas después de conquistar su primera victoria de etapa en suelo francés, el mexicano firmó otra exhibición monumental en la jornada final del Tour Auvernia-Ródano-Alpes, donde transformó una desventaja de 49 segundos en una ofensiva demoledora que dejó sin respuesta a toda la competencia.

El bajacaliforniano se llevó la última etapa y el premio mayor de una de las competencias más prestigiosas previas al Tour de Francia.

Clasificación general

1. Isaac del Toro 29h35'05"

2. Luke Tuckwell +54 s

3. Juan Ayuso +1:17

4. Matteo Jorgenson +1:36

5. J. Halland Joh. +1:46

6. Mattias Skjelmose +2:41

7. Cian Uijtdebroeks +3:11

8. Cristian Rodríguez +3:15

9. J. A. Cepeda Parra +6:25

10. G. Martin-Guyonnet +7:21

Campeón: Isaac del Toro

El mexicano arrancó la etapa final a 49 segundos del líder Luke Tuckwell y terminó ganando la general por 54 segundos, lo que significa que le recuperó un minuto y 43 segundos al australiano en una sola jornada. Una remontada espectacular en la etapa reina para conquistar la carrera francesa.

La última etapa de la edición 78 de la carrera francesa prometía una batalla sin tregua. Los 120.1 kilómetros entre Beaufort y el Plateau de Solaison-Brison incluían más de 4 mil metros de desnivel acumulado y varios ascensos capaces de romper el pelotón desde los primeros kilómetros.

Isaac arrancó el día tercero en la clasificación general. El australiano Luke Tuckwell conservaba el liderato con 49 segundos de ventaja sobre el mexicano. Sobre el papel, la diferencia parecía importante. En la montaña, Del Toro se encargó de demostrar que los números no significan nada cuando las piernas responden.

Guerra de desgaste

La carrera fue una guerra de desgaste. Los favoritos intercambiaron golpes durante buena parte de la jornada mientras UAE Emirates-XRG mantenía a su líder protegido para el momento decisivo. Ese instante llegó cuando la carretera comenzó a inclinarse hacia la cima final.

A menos de 10 kilómetros para la meta apareció el ataque que cambió la historia de la carrera.

Del Toro se levantó de la bicicleta y aceleró con violencia. Primero abrió unos metros. Después unos segundos. Finalmente construyó un abismo. A 8.8 kilómetros del final lanzó la ofensiva definitiva y convirtió la montaña francesa en su territorio.

Nadie pudo seguirlo.

Los rivales intentaron reaccionar, pero el mexicano ya viajaba en otra dimensión. Cada pedalazo ampliaba la diferencia. Cada curva acercaba una victoria que terminó pareciendo inevitable.

La imagen recordó a los grandes escaladores capaces de destruir una carrera en cuestión de minutos. Mientras los perseguidores luchaban por limitar daños, Del Toro avanzaba solo hacia la cima, dueño absoluto de la etapa y de la atención de todo el ciclismo internacional.

El triunfo tuvo además un significado especial. Representó una nueva victoria en su regreso a la alta competencia después de la fuerte caída sufrida durante la Vuelta al País Vasco, un accidente que obligó a replantear objetivos y ralentizó temporalmente una progresión que parecía no tener techo.

Lejos de afectar su crecimiento, el episodio terminó convirtiéndose en un punto de inflexión. En 2026 ya había dejado señales de su madurez con actuaciones destacadas en el UAE Tour y el Giro de Abruzzo, pero lo ocurrido en Francia confirmó que está nuevamente entre los corredores más peligrosos del pelotón.

La victoria del sábado en el Grand Colombier había encendido las expectativas. La actuación del domingo las multiplicó.

Del Toro no ganó simplemente una etapa. Tomó una carrera que parecía complicada y la puso de cabeza con un ataque perfectamente calculado. Eligió el momento exacto, encontró la debilidad de sus adversarios y ejecutó una ofensiva imposible de neutralizar.

México observa cada vez con más atención el crecimiento de un ciclista que continúa derribando barreras. Con apenas unos años dentro de la élite, ya compite de tú a tú contra figuras consolidadas del World Tour.

En las carreteras francesas dejó otra prueba de ello.

A menos de 9 kilómetros de la meta decidió atacar. El resto fue una demostración de fuerza, inteligencia y ambición. La montaña seleccionó a los mejores, pero Isaac del Toro eligió ir un paso más allá.

Y cuando cruzó la línea de meta, ya no quedaban dudas. El mexicano había conquistado Francia una vez más.