México somete a EU y se proclama Campeón Sub-20 de la Concacaf

México reafirmó su dominio sobre Estados Unidos (2-0), al llevarse el título del Campeonato Sub-20 de la Concacaf ante una afición que hizo pesar la mística del tres veces mundialista Estadio Banorte.

La garra, jugadas intrépidas y la polémica no faltaron. Intensidad digna de una final, pese a que los mejores premios se repartieron desde la fase anterior (cupo al Mundial de la categoría y el cupo olímpico). Pero tenía que defenderse el orgullo en el clásico de la región.

Para esta cita no faltaron los favoritos de la afición, Hugo Camberos ni Santiago Sandoval, aunque el estratega Alex Diego no pudo echar mano de Cristo Navarrete, guardameta que resultó con una lesión durante la semifinal (distensión de ligamento colateral de la rodilla derecha). La titularidad fue retomada por el meta Juan Liceaga, luego de cumplir una suspensión.

México encontró en Alfaro a su hombre gol en la final. Emmanuel Martinez/Mexsport

México venció a Estados Unidos con intensidad

Los juveniles de ambos equipos no se guardaron. Llevaron la intensidad a lo más alto. Mientras que los estadounidenses buscaron intimidar con faltas reiteradas, los mexicanos supieron encontrar los espacios para dañar las redes.

Lo hizo Cristóbal Alfaro (27’). El defensor procedente del Atlante picó de cabeza una asistencia de Hugo Camberos dentro del área. El defensor Colin Guske en vano sacó la pelota atrás de la línea de gol, pero la acción fue corroborada por el silbante dominicano Adonis Carrasco en el VAR.

Polémica expulsión para Estados Unidos

Antes de irse al descanso, la balanza se inclinó con mayor fuerza a favor de los mexicanos, pero con polémica. Chris Applewhite, autor de uno de los goles para que los norteamericanos se clasificaran a la final, cortó una jugada con una barrida. En la carrera hacia el balón se encontraba Hugo Camberos, quien cayó al sentir el contacto.

De manera rigurosa el árbitro central marcó la falta. Sin embargo, un llamado del VAR para revisión prácticamente sentenció el dominio azteca, con la tarjeta roja para Applewhite (43’). El enojo en el área técnica de Gonzalo Segares fue inevitable, lo que elevó la tensión de la final.

Roja para Estados Unidos. Jafet Moz/Mexsport

México sentenció en la segunda parte

Estados Unidos y la esencia mostrada a lo largo del Campeonato Sub-20 en la Ciudad de Puebla y en la semifinal ante Costa Rica se esfumó. Fueron rebasados por la localía y un ambiente que trató de recordar la reciente aventura mundialista de nuestro país; la ‘ola’ en las gradas, lo mismo que el grito prohibido por la FIFA, marcaron la pauta.

Aunque la afición esperaba una goleada para dar cerrojo al campeonato de la Concacaf, apenas alcanzó para un segundo tanto, obra de Alfaro en complicidad del portero estadounidense Kayne Rizvanovich que soltó la esférica tras un tiro de esquina (68’).

México suma 15 títulos Sub-20 de Concacaf

De esta manera, México defiende la corona y suma 15 títulos de la categoría Sub-20 de la Concacaf, pero lo más importante de sus objetivos fue refrendar con victoria en las clasificaciones al Mundial del 2027 y a los Juegos Olímpicos 2028.

Estados Unidos regresa a casa con el orgullo lastimado, pero seguro -al igual que Costa Rica y Canadá- a la justa mundialista del próximo año y a Los Ángeles 2028 por el hecho de ser anfitrión.