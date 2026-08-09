¡Demi Vollering es la primera bicampeona en la historia del Tour de Francia femenino!

Después de 30 horas, 54 minutos y 51 segundos, Demi Vollering se consagró como la campeona del Tour de Francia femenino 2026, siendo la primera en sumar más de un cetro en la selecta lista de monarcas de la carrera más relevante de la temporada; Romina Hinojosa finalizó fuera del Top 100 de la clasificación general.

La actividad en el Tour de Francia femenino 2026 arrancó el sábado 1 de agosto con el recorrido de 138 kilómetros en Lausanne, viviendo intensos días de actividad hasta su conclusión este domingo 9 de agosto tras la Etapa 9.

Demi Vollering toma la cima de la clasificación general de cara a la última Etapa; cuenta con 8 segundos de ventaja. Reuters

Con un dominio inicial por parte de Lorena Wiebes, estos fueron los resultados obtenidos por las ciclistas que lograron adueñarse de cada una de las etapas de la carrera considerada la más importante de la temporada:

Etapa 1: Lorena Wiebes / 3 horas, 29 minutos y 11 segundos (Team SD Worx - Protime).

Etapa 2: Lorena Wiebes / 3 horas, 42 minutos y 08 segundos (Team SD Worx - Protime).

Etapa 3: Sigrid Haugset / 4 horas, 5 minutos y 59 segundos (Uno-X Mobility).

Etapa 4: Marlen Reusser / 0 horas, 27 minutos y 30 segundos (Movistar Team).

Etapa 5: Demi Vollering / 3 horas, 53 minutos y 54 segundos (FDJ United-Suez).

Etapa 6: Kim Le Court Pienaar / 4 horas, 1 minuto y 48 segundos (AG Insurance-Soudal).

Etapa 7: Katarzyna Niewiadoma-Phinney / 4 horas, 22 minutos y 53 segundos (Canyon/Sram).

Etapa 8: Demi Vollering / 4 horas, 02 minutos y 39 segundos (FDJ United-Suez).

Etapa 9: Demi Vollering / 2 horas, 44 minutos y 43 segundos (FDJ United-Suez).

Tiempo total de Demi Vollering: 30 horas, 54 minutos y 51 segundos.

* Katarzyna Niewiadoma (+00h 01' 18'') y Elisa Longo Borghini (+00h 04' 29'') completaron el podio en el Tour de Francia femenino 2026.

Romina Hinojosa fue la representante de México durante Tour de Francia Femenino 2026. AFP

Todas las campeonas del Tour de Francia femenino

Estas son cada una de las ciclistas que se consagraron como campeonas e inmortalizaron su nombre en las respectivas primeras cinco ediciones del Tour de Francia femenino 2026:

2022 / Annemiek van Vleuten (Países Bajos).

2023 / Demi Vollering (Países Bajos).

2024 / Katarzyna Niewiadoma (Polonia).

2025 / Pauline Ferrand-Prévot (Francia).

2026 / Demi Vollering (Países Bajos).

Demi Vollering se proclama como primer bicampeona en la historia del Tour de Francia femenino, consagrándose en 2023 y 2026. Reuters

BFG