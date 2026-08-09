Romina Hinojosa: ¿Cómo terminó en el Tour de Francia femenino 2026?

Después de 33 horas, 48 minutos y 33 segundos, Romina Hinojosa puso fin a los 1,174.70 kilómetros recorridos en el Tour de Francia femenino 2026, poniendo el nombre de México en alto y terminando en el lugar 113º de la Clasificación general.

Convirtiéndose en la primera mexicana en toda la historia en ser parte del nuevo formato del Tour de Francia femenino, Romina Hinojosa arrancó su participación el pasado sábado 1 de agosto en Laussane y concluyó este domingo 9 en Nice, concluyendo cada una de las Etapas del circuito más importante de la temporada.

Romina Hinojosa no estuvo sola durante el Tour de Francia femenino 2026, contando con el apoyo de sus compatriotas que se dieron cita al evento y de Isaac del Toro, su novio.

Es un sueño representar a México en el Tour de Francia”, fueron las palabras de Romina Hinojosa en sus primeros días de la carrera.

Este domingo termina el Tour de Francia Femenino 2026 AFP

Resultados de Romina Hinojosa en cada una de las Etapas

Estos fueron los resultados obtenidos por la ciclista mexicana de 23 años, misma que representó al Lotto Intermarche Ladies durante el Tour de Francia 2026:

Etapa 1 - #130 lugar dentro de la etapa / 3 horas, 44 minutos y 5 segundos (138 km recorridos).

Etapa 2 - #138 / 4 horas 7 minutos 6 segundos (147.9 km).

Etapa 3 - #85 / 4 horas 26 minutos 18 segundos (156.5 km).

Etapa 4 - #108 / 31 minutos y 24 segundos (21 km).

Etapa 5 - #120 / 4 horas 24 minutos y 2 segundos (140 km).

Etapa 6 - #87 / 4 horas 27 minutos y 21 segundos (153.4 km).

Etapa 7 - #85 / 4 horas 53 minutos y 47 segundos (146.8).

Etapa 8 - #42 / 4 horas 05 minutos y 17 segundos (171.9 km).

Etapa 9 - #91 / 3 horas 09 minutos y 13 segundos (99.2 km).

* Terminando en el #113 de la clasificación general, la diferencia de tiempo entre la mexicana Romina Hinojosa y la campeona del Tour de Francia femenino 2026 (Demi Vollering) fue de 2 horas, 53 minutos y 42 segundos.

Romina Hinojosa representó al Lotto Intermarche Ladies durante el Tour de Francia femenino 2026. AFP

BFG