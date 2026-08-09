¡El gigante de Concacaf! México es bicampeón y llega a 15 títulos Sub-20

México se coronó campeón del Campeonato Sub-20 de la Concacaf al derrotar 2-0 a Estados Unidos en el Estadio Azteca. Con un doblete de Cristóbal Alfaro, el Tri Sub-20 cerró de manera brillante un torneo impecable bajo la dirección de Alex Diego.

El conjunto mexicano culminó así una campaña extraordinaria, invicto y con actuaciones dominantes que le permitieron alzarse con el título regional y sellar su clasificación a los máximos escenarios juveniles.

México encontró en Alfaro a su hombre gol en la final. Emmanuel Martinez/Mexsport

¿Cuántos Campeonatos Sub-20 de Concacaf tiene México?

México refuerza su hegemonía absoluta en el Campeonato Sub-20 de la Concacaf. Con este triunfo, el Tri alcanza 15 coronas, muy por encima de cualquier otra selección de la confederación, y confirma una tradición de dominio que se remonta a las primeras ediciones del certamen.

En segundo lugar se encuentra Estados Unidos, sin embargo, el número de títulos es muy inferior, apenas suma 3. Mientras que Las Barras y las Estrellas son la selección con más subcampeonatos, 8 contando esta derrota.

A lo largo de más de seis décadas, las generaciones mexicanas han escrito capítulos memorables. Los primeros títulos llegaron en la década de 1960 y se consolidaron con una racha impresionante en los años 70 y 80, cuando el futbol juvenil azteca se consolidó como potencia continental.

Luego vino un resurgimiento en la década de 2010 y la reciente confirmación con los campeonatos de 2024 y 2026, ambos conseguidos en casa.

Títulos de México de Campeonato Sub-20 de Concacaf

1962

1962 1970

1973

1974

1976

1978

1980

1984

1990

1992

2011

2013

2015

2024

2026

México con la mira en el Mundial y los Juegos Olímmpicos

México selló una gran participación este año en el Campeonato Sub-20. Fue el equipo con más goles a favor con 17 y solamente uno en contra. El equipo de Alex Diego no solo levantó el trofeo, sino que dejó una huella de solidez defensiva, efectividad ofensiva y carácter.

Tras esta victoria, el Mini Tri ahora buscará los siguientes objetivos que son muy importantes: el Mundial en 2027 y por supuesto, los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.