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¡El gigante de Concacaf! México es bicampeón y llega a 15 títulos Sub-20

La Selección Mexicana levantó el título del Campeonato de la Concacaf Sub-20 en el Estadio Azteca, siendo el país con más trofeos de este torneo

Por: Eduardo Cristobal Colin

México llegó a 15 títulos de Campeonato de la Concacaf Sub 20
México llegó a 15 títulos de Campeonato de la Concacaf Sub 20MEXSPORT

México se coronó campeón del Campeonato Sub-20 de la Concacaf al derrotar 2-0 a Estados Unidos en el Estadio Azteca. Con un doblete de Cristóbal Alfaro, el Tri Sub-20 cerró de manera brillante un torneo impecable bajo la dirección de Alex Diego.

El conjunto mexicano culminó así una campaña extraordinaria, invicto y con actuaciones dominantes que le permitieron alzarse con el título regional y sellar su clasificación a los máximos escenarios juveniles.

México encontró en Alfaro a su hombre gol en la final.
México encontró en Alfaro a su hombre gol en la final.Emmanuel Martinez/Mexsport

¿Cuántos Campeonatos Sub-20 de Concacaf tiene México?

México refuerza su hegemonía absoluta en el Campeonato Sub-20 de la Concacaf. Con este triunfo, el Tri alcanza 15 coronas, muy por encima de cualquier otra selección de la confederación, y confirma una tradición de dominio que se remonta a las primeras ediciones del certamen.

En segundo lugar se encuentra Estados Unidos, sin embargo, el número de títulos es muy inferior, apenas suma 3. Mientras que Las Barras y las Estrellas son la selección con más subcampeonatos, 8 contando esta derrota.

A lo largo de más de seis décadas, las generaciones mexicanas han escrito capítulos memorables. Los primeros títulos llegaron en la década de 1960 y se consolidaron con una racha impresionante en los años 70 y 80, cuando el futbol juvenil azteca se consolidó como potencia continental.

Luego vino un resurgimiento en la década de 2010 y la reciente confirmación con los campeonatos de 2024 y 2026, ambos conseguidos en casa.

Títulos de México de Campeonato Sub-20 de Concacaf

  • 1962
  • 1970
  • 1973
  • 1974
  • 1976
  • 1978
  • 1980
  • 1984
  • 1990
  • 1992
  • 2011
  • 2013
  • 2015
  • 2024
  • 2026

México con la mira en el Mundial y los Juegos Olímmpicos

México selló una gran participación este año en el Campeonato Sub-20. Fue el equipo con más goles a favor con 17 y solamente uno en contra. El equipo de Alex Diego no solo levantó el trofeo, sino que dejó una huella de solidez defensiva, efectividad ofensiva y carácter.

Tras esta victoria, el Mini Tri ahora buscará los siguientes objetivos que son muy importantes: el Mundial en 2027 y por supuesto, los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

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