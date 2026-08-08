Isaac del Toro reaparece en Francia para apoyar a Romina Hinojosa en el Tour de Francia Femenil

Isaac del Toro volvió a aparecer en Francia, esta vez para apoyar a Romina Hinojosa, su pareja y la primera ciclista mexicana en competir en el Tour de Francia Femenino.

El ciclista mexicano estuvo presente un día antes de la última etapa de la competencia, que se disputará este domingo, y acompañó a Hinojosa previo a la penúltima jornada.

El equipo Lotto-Intermarché, donde compite la mexicana, compartió en sus redes sociales una fotografía en la que aparece Del Toro junto a Hinojosa antes de la etapa que se disputó este sábado.

Isaac Del Toro presente para apoyar a Romina Hinojosa en el Tour de France Femmes”, publicó el equipo junto a la imagen.

Isaac del Toro viajó para apoyar a Romina Hinojosa

La presencia de Del Toro en Francia se produjo después de que el mexicano pasara algunos días en Eslovenia, donde participó en el Pogi Challenge, evento organizado alrededor de Tadej Pogačar, su compañero en el UAE Team Emirates.

El ciclista mexicano aprovechó su estancia en Europa para acompañar a Hinojosa en la recta final de una competencia histórica para el ciclismo nacional.

Romina Hinojosa se convirtió en la primera mexicana en competir en el Tour de Francia Femenino, por lo que su participación representa un momento histórico para el deporte mexicano.

Romina Hinojosa cerrará su histórico Tour de Francia

La quinta edición del Tour de Francia Femenino llegará a su fin este domingo con la novena etapa, que tendrá salida y llegada en Niza.

Hinojosa afrontará así la última jornada de una participación histórica, mientras cuenta con el apoyo de Del Toro, quien recientemente extendió su contrato con el UAE Team Emirates hasta 2031.

El mexicano viene además de conseguir un resultado histórico en su debut en el Tour de Francia, donde terminó en el tercer lugar de la clasificación general.

Ahora, Del Toro dejó por un momento la competencia para acompañar a Hinojosa en el cierre de su histórica participación en el Tour de Francia Femenino.