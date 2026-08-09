¡Aplacan a los Diablos Rojos! Kaprielian los domina y Oaxaca empata la serie en los playoffs de la LMB

Los Diablos Rojos del México habían convertido el sábado en una demostración de carácter. Una remontada espectacular les permitió tomar ventaja en la serie, pero 24 horas después los Guerreros de Oaxaca les recordaron que en los playoffs de la Zona Sur no hay margen para dormirse.

James Kaprielian volvió a cruzarse en el camino de los escarlata y volvió a salir vencedor. El lanzador que fue cambiado por los Diablos en plena recta final de la temporada regular lanzó su mejor juego desde que llegó a Oaxaca y los Guerreros derrotaron 6-1 al México en el Estadio Alfredo Harp Helú para empatar la primera ronda de los playoffs de la Liga Mexicana de Beisbol.

Kaprielian ya había advertido una semana antes que no sería un rival sencillo. En el último domingo de la temporada regular, lanzó 5.1 entradas de apenas tres hits para propinarles una de sus últimas derrotas. Ahora, con Oaxaca, regresó al mismo escenario y fue todavía más dominante.

Un trabajo dominante de Kaprielian

El derecho trabajó 6.2 entradas, permitió cinco hits, una carrera y una base por bolas, además de ponchar a cuatro bateadores para llevarse la victoria.

Si se juntan sus dos últimas aperturas frente a los Diablos, el dominio resulta todavía más contundente. Kaprielian lanzó 12 entradas, permitió ocho hits y dos carreras, ponchó a nueve y solamente concedió dos bases por bolas.

El cambio que lo llevó a Oaxaca, realizado el viernes 17 de julio, adquiere ahora otra dimensión. Kaprielian había conseguido su última victoria como integrante de los Diablos antes de ser enviado a los Guerreros. En semanas consecutivas, terminó convirtiéndose en uno de los principales dolores de cabeza de su antiguo equipo.

Oaxaca ataca temprano

Los Guerreros repitieron el libreto del primer encuentro y atacaron desde la primera entrada. Yonathan Daza conectó un sencillo productor para colocar el 1-0 y obligar a los Diablos a jugar desde atrás.

Ricardo Pinto encontró problemas en el tercer episodio, cuando Oaxaca conectó tres imparables consecutivos y llenó las bases. El abridor venezolano, sin embargo, respondió con tres outs consecutivos para escapar del peligro y mantener a los escarlata cerca en la pizarra. Pinto cargó con la derrota en labor de cuatro innings y dos tercios en los que aceptó nueve hits, cinco carreras y recetó cinco ponches.

La diferencia comenzó a crecer en el quinto inning.

Leonel Valera conectó un doblete y llegó hasta tercera base con dos outs. Entonces los Diablos decidieron caminar intencionalmente a Juniel Querecuto para enfrentar a Ricardo Valenzuela.

La estrategia buscaba evitar un daño mayor, pero terminó produciendo exactamente lo contrario.

Un lanzamiento de Pinto permitió que Valera anotara la segunda carrera de Oaxaca y, después, Valenzuela castigó la decisión con un jonrón panorámico por el jardín izquierdo para poner el juego 4-0.

La jugada terminó siendo uno de los golpes que definieron el encuentro. Los Diablos habían elegido al bateador que querían enfrentar y Valenzuela les cobró la decisión.

Oaxaca agregó dos carreras más para sentenciar una noche en la que el pitcheo de Kaprielian hizo el resto.

Edwar Colina lanzó 1.1 entradas y consiguió cuatro ponches, mientras que Enderson Franco trabajó la novena entrada. Aunque permitió una carrera y tres hits, logró cerrar el triunfo de los Guerreros.

La serie cambia de escenario

Con el triunfo, Oaxaca no solamente empató la serie. También aseguró que los próximos tres encuentros se disputen en el Estadio Yu’Va, el nuevo escenario de los Guerreros.

Los Diablos tendrán ahora que recuperar la ventaja lejos de casa después de haber sufrido una derrota contundente ante un rival que volvió a demostrar que puede competirle de tú a tú al campeón de la Zona Sur.

El lanzador que los Diablos decidieron cambiar ya les ganó dos veces en domingos consecutivos. Primero lo hizo durante la temporada regular y ahora en plena batalla por avanzar en los playoffs.

Pero Oaxaca no quiere quedarse únicamente con esas victorias.

Los Diablos tuvieron su noche de remontada el sábado. Oaxaca respondió con una demostración de autoridad el domingo. La serie está empatada y ahora la presión viaja a Oaxaca donde se reanudará la actividad el martes a las 19:00 horas