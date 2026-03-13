Isaac del Toro recupera el liderato en Tirreno-Adriático tras un ataque demoledor 

No fue un movimiento tímido. Fue un latigazo. Isaac del Toro se afianzó en la bicicleta y atacó con una violencia que partió el grupo en segundos. Las piernas del pelotón ya venían castigadas por las colinas italianas, pero el mexicano decidió que ese era el momento de convertir la etapa en una batalla.

La Tirreno-Adriático cambió de dueño en ese instante.

El primero en responder fue Richard Carapaz, que saltó del pelotón a tres kilómetros de la meta. El ecuatoriano buscó anticiparse al remate final. Durante unos segundos pareció que su jugada podía prosperar.

Pero Del Toro venía detrás con otra velocidad.

A 2.4 kilómetros el mexicano lo alcanzó. Lo hizo con piernas sobradas. No hubo titubeos. El ritmo del corredor del UAE Team Emirates fue suficiente para quebrar el grupo.

El duelo terminó de resolverse unos metros después.

El italiano Giulio Pellizzari, que había arrancado el día como líder, intentó seguir la aceleración. Resistió hasta donde pudo. A dos kilómetros la bicicleta ya no respondía. Bajó la cabeza, clavó la mirada en el asfalto y dejó ir la rueda del mexicano.

La camiseta cambió de dueño en ese momento. El danés Michael Valgren ganó la etapa, Del Toro gana la tarde italiana.

El danés Michael Valgren completó una fuga larga y valiente para conquistar la etapa en 4:43:33.

Fue el mejor resultado del corredor de 34 años en la carrera de los dos mares.

Detrás apareció Del Toro.

No levantó los brazos, pero sí levantó el liderato. El mexicano cruzó segundo a 11 segundos del danés. Suficiente para recuperar la maglia azzurra y abrir una diferencia inesperada en la clasificación general.

El plan de trabajo del equipo fue perfecto. Control durante todo el día y explosión en el momento decisivo.

Resultados etapa 5 – Tirreno-Adriático

Michael Valgren — 4:43:33

Isaac del Toro — +11

Matteo Jorgenson — +24

Tobias Halland Johannessen — +24

Giulio Pellizzari — +30

Un golpe que cambia la carrera

La cuarta etapa del jueves había dejado a Del Toro con una pequeña herida. Apenas dos segundos lo separaban del liderato después de que Pellizzari aprovechara una bonificación en el sprint.

La respuesta del mexicano llegó un día después.

El bajacaliforniano atacó antes de que la carrera pudiera cerrarse. Fue un golpe directo que transformó una desventaja mínima en una ventaja de 23 segundos en la clasificación general.

En carreras de una semana esa diferencia ya pesa.

La Tirreno-Adriático sigue siendo una carrera abierta. Las colinas italianas aún guardan historia, pero después de la quinta etapa la historia cambió de tono.

Ahora todos miran al mismo corredor.

Isaac del Toro volvió a ponerse al frente. Y lo hizo con la autoridad de quien sabe exactamente cuándo atacar.