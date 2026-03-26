Frentes Políticos / 26 de marzo de 2026

1. Bajas sensibles. El gobierno mexicano confirmó la muerte de 13 connacionales bajo custodia migratoria en EU, un dato que golpea más por lo que implica que por lo que explica. Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte, colocó el tema en la mañanera, mientras Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores, defendió la respuesta consular con cifras de visitas, asesorías y litigios en curso. La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum fortalece consulados para que brinden certeza a los compatriotas. Cuando la protección consular se mide en defunciones, la diplomacia entra en zona de peligro.

2. Hasta el cuello. El cerco judicial sobre Jaime Bonilla, exgobernador de Baja California, vinculado a proceso por la estafa fotovoltaica, palidece ante su infiltración criminal. Su compadre Amado Cruz Anguiano, exdirector de Logística y Ayudantía, y operador de los Arellano Félix, recibió las entrañas del poder estatal. Esta complicidad refuerza las sospechas sobre el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado, quien antes de morir señaló a Bonilla de evasor fiscal. Las cúpulas ya no debaten su culpa, sino cuántos días le quedan de libertad. Veremos.

3. Empalme. María del Carmen Alanís Figueroa, expresidenta del TEPJF, encendió focos de alerta al cuestionar el llamado Plan B en un momento donde el calendario político ya hierve por sí mismo. Su objeción no fue técnica, sino estratégica: empatar la revocación de mandato con comicios federales abriría la puerta al uso de estructuras oficiales y propaganda en plena competencia. En la otra esquina, la presidenta Claudia Sheinbaum mantiene la insistencia. La discusión dejó de ser jurídica. Es cálculo puro; sumas y restas con los aliados. Y en ese tablero, la neutralidad se vuelve negociable.

4. Ilógico. La incautación de millones de dosis de fentanilo en Villa de Álvarez abrió una escena que nadie en Colima quería protagonizar y menos explicar. La gobernadora Indira Vizcaíno optó por una precisión que suena a contención política. Dijo que no había fabricación, sólo empaquetado, como si el tránsito del opioide fuera un matiz tranquilizador en medio del hallazgo de más de 200 kilos y seis detenidos. La distinción técnica intenta acotar daños, pero la percepción pública ya tiene su veredicto. Desde el exterior, Ronald Johnson, embajador de EU en México, celebró el aseguramiento. Negar la cocina no borra el olor. Y Colima sigue en el mapa rojo.

5. Calibre prohibido. Osmar, adolescente detenido y recluido en Morelia, no sólo entró a un plantel con un AR-15, exhibió la fragilidad de los controles en las escuelas y la vulnerabilidad mental en la que se puede encontrar la juventud. En el otro extremo quedaron María del Rosario, profesora y coordinadora académica asesinada, y Tatiana, recepcionista ultimada al intentar resguardarse. Mientras, el diputado local Carlos Bautista Tafolla se pronunció a favor de la pena capital contra el adolescente. El problema, más allá de castigos, es la facilidad con la que los menores edad tienen acceso a armas letales. La violencia ya llegó a las aulas. ¿Qué vamos a hacer?