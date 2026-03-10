Enaltecen a Isaac del Toro; ‘fue duro vencer a estos jóvenes’

Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech) sobrepasó la lluvia y la tierra en San Gimignano en la etapa 2 de la Tirreno-Adriático 2026, un triunfo que valoró y destacó que fue difícil vencer a los jóvenes, entre ellos el mexicano Isaac del Toro, quien quedó en segundo lugar y se convirtió en nuevo líder de la competencia.

“Fue muy difícil vencer a estos jóvenes. El nivel era muy alto, sobre todo en la larga subida, sobre todo con la lluvia de la última media hora. Fue bastante complicado, pero el equipo hizo un gran trabajo. Julian Alaphilippe atacó primero, luego me fui yo porque sabía que había algunas curvas técnicas”, indicó Mathieu van der Poel tras la competencia.

Isaac del Toro terminó segundo en la etapa 2 del Tirreno-Adriático 2026 Mexsport

El corredor del Alpecin-Premier Tech corrió los 206 kilómetros en 4:53.23 con un promedio de velocidad de 42.129 km/h. Isaac del Toro cruzó la meta en segundo lugar y Giulio Pellizzari en tercero.

En los instantes finales, la lluvia apareció y complicó la superficie. Pellizzari se la jugó con un sprint, pero reaccionó de inmediato Van der Poel y después Isaac del Toro, relegando al de Red Bull al tercer lugar.

“Simplemente intenté hacer la carrera lo más difícil posible. El sprint por la victoria fue difícil porque la carretera estaba resbaladiza. Apenas reservé la energía suficiente para ganar”, mencionó.

Van der Poel aseguró que llegó a Tirreno-Adriático 2026 con miras a preparar la Milán-San Remo y las demás carreras clásicas, pero también intentar ganar una etapa.

“El año pasado estuve cerca varias veces. Estoy contento de volver a conseguir una victoria de etapa aquí cinco años después de la última”, apuntó.

Este miércoles, Isaac del Toro tratará de refrendar el liderato general cuando se corra la tercera etapa, de Cortona a Magliano de Marsi, con un trazado de 221 kilómetros.