El Contador

1. Para Natura, que en México dirige Francisco Demesa, nuestro país es el mercado de mayor interés, solamente después de Brasil, por lo que, para este año, su estrategia se enfocará en impulsar su propia cadena de tiendas, a donde puede acudir directamente el consumidor a comprar desde maquillaje hasta cremas para el cuerpo. El plan es inaugurar 10 nuevas tiendas y 10 unidades franquiciadas, con esto alcanzará 34 puntos de venta en 2026. Así, el esquema de franquicias es un eje relevante dentro de su estrategia. En tanto, nuestro mercado ofrece fuertes oportunidades de crecimiento para la industria de cuidado personal y belleza, pues los consumidores están abiertos a probar cada vez más productos.

2. La firma que logró una perspectiva estable en su nota crediticia fue Toyota Financial Services México, que lidera Alex Kuntzy, pues recientemente Fitch Ratings consideró que, además de la capacidad propia de la empresa, cuenta con el respaldo de su matriz, Toyota Motor Corporation, que tiene como presidente a Akio Toyoda. Aunque a su análisis la calificadora incorporó el riesgo país de México, su evaluación se ubica en un nivel más alto gracias a lo que considera una fortaleza crediticia de la empresa a nivel global. A esto se suma que Toyota Financial se considera un brazo relevante de Toyota Motor Sales de México, de Guillermo Díaz, que en 2025 financió 52.9% de las unidades vendidas en el país.

3. Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo, lanzará en los próximos días la aplicación Conoce México, que ofrecerá más de 280 rutas para los turistas nacionales e internacionales. El objetivo es que esta herramienta esté lista previo a la celebración de la Copa Mundial de Futbol, con la que se espera que este sector se vea muy beneficiado, ya que se prevé que se movilicen unos cinco millones de turistas. Se sabe que, para aprovechar la justa deportiva, la dependencia ya prepara eventos de gastronomía, donde se reunirá a cocineras tradicionales, chefs y artesanos de los 32 estados. México tiene la oportunidad de aprovechar el alcance que tendrá este evento, que podrían ver 6 billones de personas.

4. Con el objetivo de fortalecer la colaboración entre el sector público y el privado en proyectos estratégicos para el desarrollo del país, los presidentes de las comisiones del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), de Infraestructura, Luis Méndez Jaled, y de Inversión y Relocalización, Max El-Mann Arazi, sostuvieron una reunión con Roberto Albores, presidente de la Comisión de Infraestructura de la Cámara de Diputados, quienes dialogaron sobre las iniciativas en materia de inversiones mixtas que impulsa el gobierno, así como de las necesidades del empresariado mexicano para potenciar su participación en la inversión que requiere el país, principalmente en el sector de infraestructura energética.