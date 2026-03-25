El espíritu del Mundial 2026 despierta en Monterrey con una serenata para Bolivia

El Mundial 2026 aún no comienza, pero el ambiente ya encontró su primera grieta para filtrarse. No fue en la cancha, ni en un estadio lleno, sino en la explanada de un hotel donde la selección de Bolivia descubrió que la ruta hacia la Copa del Mundo también se juega en la piel de su gente.

La noche del miércoles, en la antesala de la Reclasificación Intercontinental, el equipo boliviano fue recibido con una serenata que transformó un punto habitual de concentración en una escena de torneo grande. No hubo protocolo, ni organización oficial. Sólo decenas de aficionados que, poco a poco, fueron ocupando el espacio con banderas, camisetas y una expectativa que no necesitaba traducción.

Cuando el autobús aún no aparecía, el canto ya estaba instalado.

“Mañana vamos a ir por todo”, repetían una y otra vez, como si la frase pudiera adelantarse al partido, como si el resultado comenzara a construirse desde ahí. No era un grito aislado, sino un ritmo constante que terminó por envolver el lugar y convertirlo en algo más cercano a un estadio improvisado que a la entrada de un hotel.

La espera no debilitó el ánimo. Al contrario, lo consolidó.

Cuando finalmente llegó el equipo, la escena encontró su punto más alto. Los jugadores descendieron entre aplausos y consignas, y lejos de acelerar el paso hacia el interior, varios decidieron detenerse. Levantaron las manos, respondieron con aplausos y, por momentos, se dejaron llevar por el mismo canto que los había recibido.

No era sólo un saludo, era una conexión.

El entrenador Óscar Villegas también se acercó. Sus palabras fueron breves, pero suficientes para sostener la energía del momento. Agradeció el respaldo y reforzó la idea que flotaba en el ambiente, la de un equipo que no llega sólo a un partido decisivo, sino acompañado por una ilusión colectiva.

Durante cerca de 15 minutos, jugadores y aficionados compartieron el mismo espacio emocional. No hubo barreras visibles entre unos y otros. La serenata se convirtió en un puente, en una forma de recordarle al equipo lo que está en juego más allá del marcador.

Bolivia no disputa sólo un partido ante Surinam. Persigue una oportunidad que lleva más de tres décadas en pausa, desde su última presencia en una Copa del Mundo. Esa distancia, larga y persistente, parece haber encontrado en Monterrey una forma de acortarse, al menos por una noche.

El banderazo, espontáneo y sostenido, terminó por instalar una sensación que hasta ahora no había aparecido con claridad en el entorno del torneo: el color mundialista. Ese que no depende del calendario, sino de la emoción que rodea a los equipos cuando el margen de error desaparece.

Poco a poco, el plantel ingresó al hotel para iniciar su concentración final. Afuera, la serenata continuó unos minutos más, como si el eco no quisiera apagarse del todo, como si buscara acompañar al equipo hasta el silbatazo inicial.

Bolivia ya sintió el respaldo.