Isaac del Toro defiende el liderato tras etapa 3 de la Tirreno-Adriático 2026

Isaac del Toro pudo defender el liderato de la Clasificación general de la Tirreno-Adriático 2026. En la etapa 3 cruzó la meta en el lugar 41, pero obtuvo una bonificación de un segundo por acabar tercero en el sprint intermedio. El ganador de este miércoles fue el danés Tobias Lund Andresen tras un cierre dramático en el último kilómetro, en el recorrido de 221 kilómetros, que comprendió Cartona y con meta en Magliano de Marsi.

La carrera se ralentizó en un momento, debido a que el pelotón se vio obligado a reducir la velocidad debido al cierre de un paso a nivel. No hubo daños importantes.

Isaac del Toro finalizó en el sitio 41 en la etapa 3 de la Tirreno-Adriático 2026 Mexsport

Silvan Dillier (Alpecin – Premier Tech) marcó el ritmo, al frente del pelotón.

Las condiciones climáticas no eran las adecuadas, piso mojado por la lluvia. No hubo la fuga tradicional y la mayoría estaba envuelto en el pelotón.

En el sprint intermedio de Casette, Isaac del Toro sumó dos puntos y un segundo por acabar tercero, mientras que Danny van Poppel (Red Bull-Bora-Hansgrohe) ganó esta prueba, seguido de Andrea Vendrame.

Por segundo día consecutivo, Isaac del Toro es líder de la Tirreno-Adriático 2026 Mexsport

En los últimos cinco kilómetros, los corredores iban en un promedio de 49 km/h y en aumento. Fue un cierre dramático, donde el italiano Jonathan Milan se lanzó al ataque desde muy lejos, pero la respuesta fue inmediata, donde el danés Tobias Lund Andresen se llevó la victoria con un crono de 5:29:22, seguido del belga Arnauld De Lie (Lotto Intermarche) y Jasper Philipsen (Alpecin – Premier Tech). Isaac del Toro no finalizó en los primeros diez lugares.

Jonathan Milan se desvaneció y finalizó en el séptimo puesto.

Isaac del Toro entró con el pelotón principal y finalizó en el sitio 41, con lo que defendió el primer lugar de la clasificación general de la Tirreno-Adriático 2026. Por segundo día consecutivo, es primero.