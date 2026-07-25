Isaac del Toro la pasó mal: disimuló su debilidad en el Tour de Francia

Isaac del Toro disimuló muy bien su debilidad en el cierre del Tour de Francia 2026, ocasionado por la enfermedad dentro del UAE Team Emirates XRG. El ciclista mexicano admitió que la pasó mal y los tres últimos días fueron muy duros.

“Es la primera vez que afronto la tercera semana de un Tour de Francia, y no ha sido fácil. La encaré en una situación muy buena, pero no es ningún secreto que lo he pasado mal y que hubo una enfermedad dentro del equipo. Intenté disimular mi debilidad y evitar que los demás la percibieran diciendo que estaba bien, pero no era cierto. Estos tres últimos días han sido muy duros de una manera distinta a lo habitual”, indicó tras la Etapa 20 del Tour.

Isaac del Toro resaltó que sus compañeros lo cuidaron AFP

Isaac del Toro resaltó que sus compañeros lo cuidaron y señaló que querían que llegara a lugares que había soñado.

“Mis compañeros han cuidado mucho de mí. No sé por qué me han apoyado tanto; querían verme llegar a lugares con los que yo solo había soñado. Tadej (Pogacar) demostró ser un gran amigo. No podría sentirme más privilegiado de lo que me siento hoy. Si hubieras podido ver a través de mis gafas durante la etapa, habrías visto que estaba emocionado y sin palabras”, señaló el originario de Ensenada, Baja California.

Isaac del Toro admitió que Tadej Pogacar demostró ser un gran amigo en el Tour de Francia 2026 AFP

En la Etapa 20, “El Torito” fue escoltado por Tadej Pogacar, quien renunció a un ataque en el tramo final, con el objetivo de que el mexicano asegurara el resultado para que fuera campeón virtual de los Jóvenes y del tercero general del Tour de Francia.

“Es maravilloso llevar este maillot blanco a París. Es perfecto. Vinimos a luchar hasta el final para intentar ganarlo, y estoy muy contento de haber rendido al nivel que esperaban de mí. A partir de ahora, solo quiero disfrutar del momento. El sufrimiento ha quedado atrás. Mañana es el último día y simplemente dejaremos que las cosas fluyan”, señaló.