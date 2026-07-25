El Arsenal va con todo para robarle a Vinícius Jr al Real Madrid

El futuro de Vinícius Júnior vuelve a estar bajo los reflectores. El Arsenal habría decidido entrar en la carrera por el fichaje del extremo brasileño del Real Madrid y analiza realizar un importante movimiento para intentar llevarlo a la Premier League.

El conjunto inglés considera al atacante una pieza capaz de elevar su poder ofensivo y lo tiene identificado como uno de sus grandes objetivos para reforzar la plantilla con miras a competir por la Champions League.

La situación contractual del brasileño es uno de los factores que ha despertado el interés de otros grandes clubes europeos. Vinícius mantiene vínculo con el Real Madrid hasta 2027, pero las conversaciones para extender su contrato no han avanzado como esperaba la institución, generando incertidumbre sobre su futuro.

Arsenal espera la oportunidad para fichar a Vinícius Júnior

Aunque por ahora no existen negociaciones oficiales entre el Arsenal y el Real Madrid, la directiva del conjunto londinense ya estudia las condiciones que serían necesarias para intentar una operación de alto impacto.

El proyecto dirigido por Mikel Arteta busca sumar talento diferencial en ataque y considera que Vinícius podría convertirse en uno de los referentes ofensivos del equipo. Sin embargo, cualquier movimiento dependerá de la evolución de las conversaciones entre el futbolista brasileño y el club blanco.

Para el Real Madrid, la prioridad es resolver la situación de una de sus principales figuras y evitar la salida de un jugador que se ha convertido en pieza clave del ataque merengue. No obstante, la falta de un acuerdo definitivo en su renovación mantiene abierta una posibilidad que el Arsenal pretende aprovechar.

Si las condiciones cambian, Vinícius Júnior podría protagonizar uno de los grandes movimientos del mercado de fichajes y convertirse en una de las estrellas de la Premier League.