Lección de compañerismo: conmueve el abrazo de Isaac del Toro y Pogacar

Isaac del Toro y Tadej Pogacar protagonizaron una lección de compañerismo en el deporte. El esloveno no realizó un ataque final en la Etapa reina del Tour de Francia 2026 y decidió esperar al mexicano para que juntos cruzaran la meta, un hecho que fue elogiado por los aficionados y la prensa mundial.

Tadeg Pogar, campeón virtual del Tour de Francia 2026, adelantó ayer el objetivo para este sábado 25 de julio: ayudar a Isaac del Toro para que conservara el “maillot” blanco y el tercer lugar general. Y así lo hizo.

Tadej Pogacar e Isaac del Toro compartieron un momento especial en la Etapa reina del Tour de Francia 2026 Reuters

Durante el recorrido, el esloveno realizó otra faceta, sacrificarse para ser gregario de Isaac del Toro. Estuvieron a la par, acompañados en cada momento, recorriendo juntos como hermanos la Etapa Reina del Tour de Francia.

A falta de 17 kilómetros, Isaac del Toro dialogó con Tadej Pogacar, se pusieron de acuerdo para lanzar la ofensiva y dejar en el camino a Paul Seixas, perseguidor del mexicano.

Richard Carapaz escapó, pero lejos de ir por él, Pogacar esperó a su joven compañero de equipo y renunció a lo que probablemente sería su segunda victoria consecutiva en Alpe d’Huez.

“Poggi” prefirió saborear algo distinto, compartir la meta con Isaac del Toro. Ambos hicieron el gesto de cuernos en la cabeza y se fundieron en un conmovedor abrazo.

“Hermanos para siempre”, destacó el Tour de Francia en redes sociales.

El abrazo de Tadej Pogacar e Isaac del Toro que conmueve a la prensa y a los aficionados Reuters

No sólo la organización reconoció lo que se vivió, sino también la prensa mundial que siguió “La Grande Boucle”, así como los aficionados.

“Superhéroes”, “Gracias por cuidar de nuestro niño Isaac del Toro. Eres un ser humano increíble, lleno de bondad y amor”, “Momento icónico”, “Gracias Tadej”, “Poggy no puede ser más grande, renunció a mucho por su amigo Isaac”, fueron parte de las reacciones de los aficionados.

A Isaac del Toro y Tadej Pogacar les falta por terminar la faena, cuando este domingo se corra la Etapa final del Tour de Francia. El mexicano es campeón virtual de los Jóvenes y tercero general, mientras que el esloveno monarca de la Gran Vuelta.