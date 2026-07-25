Kimi Antonelli es sancionado en el GP de Hungría y perderá lugares en la parrilla 

La parrilla de salida para el Gran Premio de Hungría sufrió una segunda modificación de último momento luego de que los comisarios de FIA determinaran sancionar a Andrea Kimi Antonelli con tres posiciones tras confirmarse que no desaceleró de manera suficiente ante la presencia de banderas amarillas en la parte final de la sesión clasificatoria.

El incidente ocurrió en la curva 14 del trazado de Hungaroring, cuando se desplegaron las advertencias luminosas por un trompo ocurrido por el Red Bull de Max Verstappen.

Durante la comparecencia ante los comisarios, el italiano explicó que levantó el pie del acelerador 16 metros antes que en su vuelta rápida previa al divisar los paneles de señalización, un dato que fue corroborado mediante la telemetría del monoplaza. Sin embargo, el análisis detallado de los datos reveló que dicha desaceleración fue sumamente breve y no se mantuvo a lo largo del sector afectado.

Telemetría y la resolución de los comisarios

Los informes de la FIA señalaron que la reducción de velocidad en el minisector fue inferior al uno por ciento, marcando un tiempo apenas 0.03 segundos más lento que su mejor registro previo. El informe de la FIA señaló que de hecho, al momento de transitar justo al lado del auto accidentado, el monoplaza del italiano circulaba a 3 km/h más rápido debido a una menor presión en el pedal del freno al ingresar a la curva.

Pese a que las directrices habituales para este tipo de infracciones sugieren un castigo de cinco puestos en la parrilla, los comisarios consideraron como factor atenuante el intento inicial del piloto por desacelerar y el escaso margen de reacción con el que contaba colocando así una sanción de tres posiciones.

De esta forma, Antonelli se une a la sanción de tres posiciones que también recibió Lewis Hamilton, Ferrari, aunque en su caso por bloquear el giro veloz del McLaren de Oscar Piastri en la Q3.

Antonelli arrancará así desde la séptima posición el domingo en Hungría.