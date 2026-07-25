Por qué hoy fue la última etapa de competencia del Tour y mañana termina en paseo

La última etapa del Tour de Francia 2026 fue modificada. Se eliminó el recorrido inicial que iba de Thoiry a París, por la que la salida y meta será en los Campos Elíseos. La batalla por la Clasificación general está prácticamente definida y el recorrido de este domingo será un poco de carácter ceremonial y tendrá sprint al final.

¿POR QUÉ FUE LA ÚLTIMA ETAPA DE COMPETENCIA?

Debido a que se eliminó el trayecto de Thoiry a París, que tenía cuatro puertos de montaña (ambos de categoría 4) y un Sprint Intermedio. El trayecto pasó de 133 a 89 kilómetros, con el objetivo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado francés vayan a reforzar los recursos desplegados en las zonas afectadas por los incendios.

MODIFICACIONES DE LA ÚLTIMA ETAPA DEL TOUR DE FRANCIA 2026:

- La caravana partirá de Thoiry a las 5:20 de la mañana.

- A las 7:40 de la mañana será la presentación de los equipos. Después se trasladarán a la capital francesa.

- A las 9:50 am iniciará la Etapa 21 del Tour de Francia.

Los ciclistas completarán dos vueltas adicionales a los Campos Elíseos antes de afrontar el circuito de Montmartre. La llegada está prevista a las 11:45 de la mañana.

“El Prefecto de Policía y la dirección del Tour de Francia expresan su admiración por la dedicación de todos los implicados en la lucha contra los incendios y expresan su plena solidaridad con las localidades afectadas. Asimismo, agradecen a los ciclistas, equipos, autoridades locales, patrocinadores y al público su comprensión ante estas medidas excepcionales necesarias debido a la situación”, indicó la organización del Tour de Francia 2026.