Isaac del Toro tuvo una gran jornada en el penúltimo día del Tour de Francia 2026, donde tuvo un gran apoyo de Tadej Pogacar para ser campeón virtual de los Jóvenes y tercero general. El compañerismo entre el mexicano y el esloveno lo destacó la organización.

Los integrantes del UAE Team Emirates XRG lograron el objetivo en el recorrido que inició en Le Bourg d’Oisans y que finalizó en el colosal Alpe d’Huez. El originario de Ensenada, Baja California.

Isaac del Toro es campeón virtual de los Jóvenes del Tour de Francia 2026 Reuters

“Torito” y Pogacar lanzaron una ofensiva en la recta final de la Etapa reina para dejar atrás al prodigio francés Paul Seixas. Ahora, el joven mexicano tiene una distancia de 2’14” sobre el galo y 3’20” sobre Lenny Martínez, segundo y tercero en la Clasificación de los Jóvenes.

En lo que respecta en la general, Seixas y Martínez están detrás del mexicano.

PENÚLTIMO DÍA DEL TOUR DE FRANCIA: ASÍ VA ISAAC DEL TORO EN LA CLASIFICACIÓN:

Tadej Pogacar en 72h 53’ 44”. Remco Evenepoel a +6’ 26”. Isaac del Toro a +9’ 42”. Paul Seixas a +11’ 56”. Lenny Martínez a +13’ 02”. Mattias Skjelmose a +14’ 59”. Juan Ayuso a +17’ 48”. Richard Carapaz a +20’ 00”. Tom Pidcock a +29’ 28”. Jordan Jegat a +33’ 21”.

Isaac del Toro y Tadej Pogacar se fundieron en un emotivo abrazo tras la Etapa reina del Tour de Francia 2026 Reuters

ASÍ QUEDÓ ISAAC DEL TORO EN LAS ETAPAS DEL TOUR DE FRANCIA 2026:

- Etapa 1: Sexto lugar.

- Etapa 2: Primer lugar.

- Etapa 3: noveno lugar.

- Etapa 4: Lugar 34.

- Etapa 5: Lugar 32.

- Etapa 6: Tercer lugar.

- Etapa 7: Lugar 57.

- Etapa 8: Lugar 46.

- Etapa 9: Lugar 13.

- Etapa 10: Octavo lugar.

- Etapa 11: Lugar 49.

- Etapa 12: 59.

- Etapa 13: Lugar 39.

- Etapa 14: Segundo lugar.

- Etapa 15: Tercer lugar.

- Etapa 16: Quinto lugar.

- Etapa 17: Lugar 52.

- Etapa 18: Lugar 17.

- Etapa 19: Séptimo lugar.

- Etapa 20: Quinto lugar.