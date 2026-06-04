La espera terminó: Isaac del Toro vuelve a competir este fin de seman en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes

Durante semanas, Isaac del Toro tuvo que conformarse con mirar la carretera desde otro lugar. Mientras el calendario avanzaba y las grandes carreras de primavera seguían su curso, el mexicano cambió los ataques en la montaña por sesiones de rehabilitación, trabajo físico y una recuperación marcada por la paciencia.

Ahora vuelve al sitio donde comenzó a construir una de las temporadas más sorprendentes del ciclismo mundial.

Del Toro reaparecerá del 7 al 14 de junio en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes, la competencia francesa que durante décadas fue conocida como Critérium del Dauphiné y que cada año funciona como una antesala del Tour de Francia. Será su primera carrera desde el 8 de abril, cuando una caída en la tercera etapa de la Vuelta al País Vasco detuvo de golpe el impulso que había acumulado durante los primeros meses de 2026.

La imagen contrastó con todo lo que había ocurrido antes.

El corredor de Ensenada abrió la temporada conquistando el UAE Tour. Semanas después volvió a imponerse en la Tirreno-Adriático, una de las pruebas más prestigiosas del calendario. Entre ambas victorias también encontró espacio para subir al podio de la Strade Bianche. Cada resultado alimentaba una conversación que crecía dentro y fuera del pelotón. El joven mexicano dejaba de ser una promesa para convertirse en una pieza cada vez más importante dentro del UAE Team Emirates-XRG.

Entonces apareció el asfalto.

La caída sufrida en territorio vasco provocó una rotura muscular en el muslo derecho y múltiples abrasiones. El abandono fue inmediato. También llegó una pausa que nadie tenía prevista en un año que parecía avanzar a toda velocidad.

Vuelve a montar la bicicleta

Casi dos meses después, el regreso se producirá en una carrera diseñada para medir fuerzas antes de julio. Las montañas de Auvernia y Ródano-Alpes suelen reunir a varios de los mejores escaladores del mundo y ofrecen una fotografía bastante precisa del estado de forma de quienes aspiran a brillar en el Tour de Francia.

Por eso la presencia de Del Toro genera atención.

No sólo vuelve uno de los corredores más exitosos de la temporada. También regresa un ciclista que todavía intenta recuperar el ritmo competitivo después de una ausencia prolongada.

Estoy emocionado por el Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Es mi primera vez en esta carrera y espero que sea el inicio de un gran verano compitiendo en Francia”, señaló Del Toro en declaraciones difundidas por UAE Team Emirates-XRG.

El mexicano aseguró que los entrenamientos han evolucionado de forma positiva durante las últimas semanas y reconoció que tendrá enfrente a rivales que utilizan la carrera como preparación para el Tour.

Ha pasado bastante tiempo desde mi última carrera y tengo muchas ganas de volver a colocarme un dorsal”, afirmó.

Del Toro integrará una formación que incluye a Joao Almeida, Pavel Sivakov, Benoit Cosnefroy, Ivo Oliveira, Pablo Torres y Kevin Vermaerke. El equipo emiratí busca repetir el protagonismo que ha mostrado en temporadas recientes en una prueba que ganó el año pasado gracias a Tadej Pogacar.

La edición de 2026 también abre una nueva etapa para la competencia. Después de décadas como Critérium del Dauphiné, el evento adoptó oficialmente el nombre de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, un cambio que refuerza la identidad regional de una carrera que atraviesa algunos de los terrenos más exigentes del ciclismo francés.

Para Del Toro, sin embargo, el nombre es lo de menos.

Lo importante es volver a escuchar la cuenta regresiva antes de una salida, sentir nuevamente el movimiento del pelotón y comprobar en carrera cuánto queda de aquel corredor que encadenó victorias en Emiratos Árabes e Italia antes de que una curva cambiara el rumbo de su primavera.

La recuperación ya quedó atrás. Ahora llega la parte que más le gusta. Volver a competir.