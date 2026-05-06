¿Listo para el Tour? Isaac del Toro reaparece junto a Tadej Pogacar preparándose para la gran prueba

Las piernas de Isaac del Toro ya vuelven a hablar el idioma de las montañas. El ciclista mexicano de UAE Team Emirates fue captado rodando por los caminos que se convertirán en escenario del Tour de Francia 2026 junto a su compañero de equipo Tadej Pogacar, quien acaba de demostrar, una vez más, que el verano le pertenece. La imagen tiene peso: el mejor ciclista del planeta eligió al tricolor para afinar su preparación hacia la prueba más importante del calendario.

El regreso a la bicicleta de Del Toro no es un detalle menor si se considera lo que ocurrió hace menos de un mes en el País Vasco. El 8 de abril, durante la tercera etapa de la Itzulia Basque Country 2026, el mexicano sufrió una caída cuando faltaban más de 80 kilómetros para la meta. Se puso de pie e intentó continuar, pero el dolor fue evidente: su maillot estaba roto y avanzaba con dificultad.

El auto del UAE Team Emirates se emparejó con él metros después, y la carrera terminó ahí. El diagnóstico reveló una rotura muscular en el muslo derecho, la primera baja por abandono en la historia competitiva de Del Toro.

La caída forzó al equipo a rediseñar el calendario del mexicano. UAE Team Emirates decidió orientar su preparación directamente hacia el Tour de Francia y buscando que llegue en plenitud física y mental a la ronda francesa.

El contraste con Pogacar no pudo ser más marcado. Mientras Del Toro se recuperaba, el esloveno se paseó por Suiza con una autoridad que ya resulta difícil de calificar. Pogacar ganó el Tour de Romandía 2026 en su primera participación, imponiéndose en cuatro de las cinco etapas de la carrera y terminando con 42 segundos de ventaja sobre el alemán Florian Lipowitz en la clasificación general.

Ese fue su triunfo 116 como profesional, cosechado después de haber ganado ya en 2026 la Strade Bianche, Milán-San Remo, el Tour de Flandes y la Lieja-Bastoña-Lieja. Pogacar llega al Tour de Francia buscando su quinto maillot amarillo, lo que lo colocaría en el exclusivo grupo de ciclistas que han ganado esa carrera cinco veces.

Compartir carretera de reconocimiento con ese ciclista no es un dato menor para Del Toro. El mexicano, originario de Ensenada, tuvo en 2025 uno de los años más brillantes del ciclismo continental: victoria en la Vuelta de Burgos, en la Vuelta de Austria, en la Tirreno-Adriático y su extraordinaria actuación en el Giro, en el que terminó segundo y lideró 11 etapas. A los 21 años, el Tour de Francia representa el siguiente umbral, el más alto del deporte.

La imagen de los dos compañeros de equipo subiendo montañas juntos (uno buscando su quinto amarillo, el otro buscando su primer inicio en la Grande Boucle) resume el proyecto de UAE Team Emirates para el verano. El Torito, al parecer, está listo.