"Checo" Pérez con problemas en el inicio de los segundos test en Bahréin

La actividad de la Fórmula 1 ha regresado al Circuito Internacional de Bahréin para la segunda y definitiva semana de test de pretemporada 2026, pero el inicio ha sido complicado para Sergio "Checo" Pérez. El piloto mexicano, encargado de abrir la jornada matutina para la escudería Cadillac, vivió una mañana difícil que limitaron sus números de giros.

Durante las primeras dos horas y media de la sesión, el monoplaza de Pérez permaneció atrapado en el garaje, logrando realizar únicamente dos vueltas de instalación. Según informó el equipo Cadillac, el retraso se debió a una falla persistente en los sensores del monoplaza. Checo Pérez apenas logró completar un total de 24 giros, finalizando en la 11.ª y última posición con un tiempo de 1m38s191, quedando a más de cuatro segundos del líder.

Leclerc domina mientras los problemas mecánicos acechan al paddock

Mientras Sergio Pérez sufría, Charles Leclerc marcó el mejor tiempo con Ferrari con un registro de 1m33s739 completando 70 vueltas. Detrás de él se ubicaron Lando Norris (McLaren) y el joven Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), quienes mantuvieron una lucha cerrada por los primeros puestos separados por menos de cinco décimas de segundo.

Sin embargo, Cadillac no fue el único equipo en problemas. Red Bull vivió un inicio de jornada sombrío con Isack Hadjar, quien apenas pudo dar 13 vueltas. Por su parte, Aston Martin y Fernando Alonso también perdieron tiempo valioso debido a inconvenientes en su motor Honda.

Resultados de la sesión matutina - Miércoles 18 de febrero

Pos. - Piloto - Equipo - Vueltas - Tiempo - Dif.

1 - Charles Leclerc - Ferrari - 70 - 1'33"739 - ---

2 - Lando Norris - McLaren - 54 - 1'34"052 - +0"313

3 - AndreaAntonelli - Mercedes - 69 - 1'34"158 - +0"419

4 - Alex Albon - Williams - 55 - 1'35"690 - +1"951

5 - Pierre Gasly - Alpine - 61 - 1'35"898 - +2"159

6 - Isack Hadjar - Red Bull - 13 - 1'36"188 - +2"449

7 - Esteban Ocon - Haas - 65 - 1'36"418 - +2"679

8 - Fernando Alonso - Aston Martin - 28 - 1'36"536 - +2"797

9 - Nico Hülkenberg - Audi - 49 - 1'36"741 - +3"002

10 - Arvid Lindblad - Racing Bulls - 75 - 1'36"769 - +3"030

11 - Sergio Pérez - Cadillac - 24 - 1'38"191 - +4"452