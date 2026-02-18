"No hay lugar para el racismo": Infantino condena el incidente entre Vinícius y Prestianni

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha emitido un comunicado tanto en sus redes sociales como en la cuenta oficial de X de la institución que preside, esto en referencia a las acusaciones de racismo de Vinícius Junior sobre el jugador argentino Gianluca Prestianni acontecidos durante el encuentro de la UEFA Champions League entre el Benfica y el Real Madrid la noche del martes.

Infantino no ocultó su malestar por la persistencia de estos actos en la élite del deporte. “Me conmocionó y entristeció ver el presunto incidente de racismo hacia Vinícius Júnior... No hay absolutamente ningún lugar para el racismo en nuestro deporte ni en la sociedad; necesitamos que todas las partes interesadas pertinentes tomen medidas y exijan cuentas a los responsables”, indicó el dirigente.

Respaldo a los protocolos y solidaridad global

A diferencia de las críticas de Vinícius hacia la efectividad del sistema actual, Infantino destacó la actuación del colegiado François Letexier, quien detuvo el partido momentáneamente. “Felicito al árbitro por activar el protocolo antirracismo utilizando el gesto del brazo para detener el juego y abordar la situación”, señaló, subrayando que la FIFA busca garantizar la protección de todos los involucrados en el espectáculo.

El dirigente fue enfático en que la postura de la organización es de tolerancia cero, buscando que estos incidentes no queden en la impunidad ni sean un mal ejemplo para otros partidos y la sociedad, entendiendo así la influencia del futbol en el mundo.

“La FIFA y el fútbol muestran plena solidaridad con las víctimas de racismo y cualquier forma de discriminación. Siempre seguiré reiterando: ¡No al racismo! ¡No a cualquier forma de discriminación!”, concluyó de forma tajante.

La UEFA ya ha iniciado una investigación oficial para determinar la veracidad de los hechos y las posibles sanciones para Prestianni y el club luso, en un caso que ha vuelto a poner la lucha contra la discriminación en el centro del debate deportivo global.