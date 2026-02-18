El mexicano Isaac del Toro ascendió en la clasificación general de la octava edición del UAE Tour 2026, luego de finalizar en segundo lugar en la etapa 3, la primera de montaña, y le sacó más de un minuto de ventaja a Remco Evenepoel, quien le quitó el liderato en la contrarreloj.

El italiano Antobio Tiberi ganó la tercera etapa de este miércoles y subió al liderato general, donde Isaac del Toro está a 21 segundos.

Isaac del Toro porta el 'maillot' verde por ser líder de puntos en la Clasificación AFP

ASÍ ASCENDIÓ ISAAC DEL TORO EN LA CLASIFICACIÓN GENERAL DEL UAE TOUR 2026

1. Antonio Tiberi 7:09:03.

2. ISAAC DEL TORO A 21”.

3. Harold Tejada a 1:00”.

4. Lennert Van Eetvelt a 1:07”.

5. Lucas Plapp a 1:19”.

6. Ilan Van Wilder a 1:21”.

7. Derek Gee a 1:22”.

8. Felix Gall a 1:28”.

9. Jorgen Nordhagen a 1:30”.

10. Tablas Halland Johannessen a 1:43.

11. Remco Evenepoel a 144”.

ISAAC DEL TORO EN LA ETAPA 4 DEL UAE TOUR 2026:

La etapa 4 se realizará este jueves 19 de febrero con una opción para los velocistas. Iniciará en Fujalrah, con giros en los enclaves de Hatta (Dubai) y Masfut (Ajman), atravesando las zonas desérticas de las montañas Hajar.

El recorrido de 182 kilómetros transcurre por carreteras anchas y en su mayoría rectas a través del desierto, donde el viento y la arena puede ser un factor.

¿DÓNDE VER A ISAAC DEL TORO EN LA ETAPA 4 DEL UAE TOUR 2026?

- ESPN.

- Disney+.

- Flobikes.