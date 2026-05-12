¡Invasión vikinga! Tres mil suecos armarán histórica caravana en Monterrey para el Mundial 2026

La fiebre del Mundial 2026 ya comienza a sentirse en la Sultana del Norte y todo indica que la ciudad tendrá un auténtico ambiente escandinavo. Habrá una invasión de Suecia a Monterrey, los seguidores europeos preparan una celebración sin precedentes para acompañar a su selección de futbol en su esperado debut mundialista.

Jugadores de la selección de Suecia abrazados en círculo. REUTERS

El comité local del Host City FIFA recibió excelentes noticias para el ambiente del torneo. Fredrick Nilson, Director de Operaciones del combinado europeo, confirmó la realización de una monumental caravana de la selección de Suecia. Las estimaciones apuntan a que alrededor de 3 mil aficionados suecos pintarán las calles regiomontanas de amarillo y azul en una muestra de pasión inigualable.

DE PARQUE FUNDIDORA AL ESTADIO MONTERREY: LA FIESTA SUECA

La logística de este magno evento ya tomó forma definitiva. La gigantesca marea de fanáticos europeos iniciará su colorido recorrido en el emblemático Parque Fundidora, uno de los pulmones más importantes y centros turísticos del estado. Desde ese punto, los miles de seguidores realizarán una larga caminata llena de cánticos, banderas y alegría hasta llegar a las puertas del Estadio Monterrey (el majestuoso recinto también conocido por la afición local como Estadio BBVA).

Este recorrido peatonal promete convertirse en una de las postales más hermosas que dejará la máxima competencia deportiva en tierras mexicanas. La afición de Monterrey es famosa en todo el país por su entrega total al futbol, por lo que el choque cultural y la convivencia directa con los europeos seguramente generarán un ambiente espectacular en las avenidas aledañas al coloso de acero.

Vista general del Estadio BBVA Mexsport

Cabe destacar que, hasta el momento, ningún otro grupo de seguidores internacionales anunció un contingente similar. La porra escandinava es la única que levantó la mano para organizar una sorpresa de esta magnitud, lo que garantiza que su visita quedará grabada de forma especial en la memoria de los regiomontanos.

EL GRUPO F Y LA ACTIVIDAD MUNDIALISTA EN LA SULTANA DEL NORTE

El ansiado debut de los vikingos ocurrirá el domingo 14 de junio, fecha en la que Suecia enfrentará a Túnez en el primer duelo correspondiente al Grupo F del Mundial 2026. Se espera que la increíble energía de la caravana previa impulse al equipo nórdico a buscar sus primeros tres puntos del certamen sobre la cancha regiomontana.

El Estadio BBVA será sede del Mundial 2026. Mexsport

Este sector también cuenta con la presencia de potencias internacionales como Países Bajos y Japón, lo que asegura duelos de altísimo nivel futbolístico. Curiosamente, la escuadra del sol naciente también pisará el césped del gigante de Guadalupe. Los nipones chocarán precisamente contra el aguerrido conjunto de Túnez en la segunda jornada de la Fase de Grupos, un partido programado en el calendario para el 20 de junio.