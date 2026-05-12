Empate histórico en Liguillas: Pumas y Pachuca van por la ventaja

Este Clausura 2026 será la primera vez que Pachuca y Pumas se crucen en semifinales, anteriormente se habían enfrentado en seis ocasiones, lo cual dejó un historial de tres victorias para cada uno.

Apertura 2006

Primer enfrentamiento en liguilla en donde los Tuzos se impusieron 2-1 en el marcador global. Después de empatar 1-1 en la Bella Airosa, sellaron su pase en el Olímpico Universitario venciendo 0-1 a los locales.

La primera vez que Pumas y Pachuca se enfrentaron en Liguilla fue en el Apertura 2006. Mexsport

Clausura 2009

La serie en la cual definieron el título de la liga mexicana, Pumas y Pachuca se volvieron a enfrentar tres años después, donde en esta ocasión los universitarios se quedarían con la victoria y el trofeo después de vencer 1-0 en la ida a los Tuzos y empatar 2-2 en Pachuca, dándonos un global 3-2 a favor de los felinos.

La serie entre Pumas y Pachuca tuvo un ingrediente especial: Efraín Juárez. El hoy técnico auriazul enfrentó desde la cancha a los Tuzos en una instancia definitiva, misma en la que terminó con el título.

Con Efraín Juárez en la cancha, Pumas se coronó ante Pachuca en la Liga MX. Mexsport

Clausura 2014

El primer empate en esta historia dentro de la Fiesta Grande se rompió durante el Clausura 2014, misma en la que Pachuca se llevó la serie de Cuartos de Final con global de 5-3 tras ganar en el Olímpico Universitario el encuentro de Vuelta.

Pachuca volvió a tomar ventaja en las eliminatorias de Liguilla ante Pumas tras el Clausura 2014. Mexsport

Apertura 2020

Nuevamente en cuartos de final, pero en esta ocasión los universitarios tomarían revancha de la última vez que se enfrentaron, y Pumas dejaba fuera a Pachuca con un gol solitario que habrían marcado en la ida.

Pumas igualó la serie (2-2) ante Pachuca en el Apertura 2020 con los Cuartos de Final. Mexsport

Clausura 2024

Este certamen marcó un antes y un después en el cara a cara entre hidalguenses y los del Pedregal, ya que Pumas venció en Play-in a Pachuca (instancia en la que jamás se habían enfrentado) y por primera vez en su historial tomó ventaja en la eliminatoria directa de Liguilla.

En tanda de penales, Pumas consiguió vencer 5-3 a Pachuca luego del tiempo regular en el que no se hicieron daño.

En tanda de penales, Pumas logró tomar ventaja en la eliminatoria por primera vez. Mexsport

Apertura 2025

El encuentro más reciente que tuvieron en la Liguilla fue –de nueva cuenta- en Play-In, donde Pachuca se llevó esta serie con victoria de 3-1 para eliminar a los Pumas de toda posibilidad de seguir con vida en la Fiesta Grande.

Pachuca igualó la eliminatoria ante Pumas en el Apertura 2025 de la Liga MX.. Mexsport

Clausura 2026

Con el historial empatado a 3 victorias por bando, Pachuca llega con un envión anímico después de eliminar a los Diablos Rojos del Toluca que partían como favoritos y terminaron cayendo en la serie por un marcador global de 3-0.

Mientras que los Pumas de la UNAM eliminaron al América por tener mejor posición en la tabla y con un marcador global de 6-6.

Antes de que empiece la eliminatoria ya cuenta con polémica, ya que la Comisión de Árbitros realizó un cambio de última hora para el partido de ida de semifinales entre Pachuca y Pumas, retirando a Luis Enrique Santander y nombrando a Ismael Rosario López Peñuelas como árbitro central. Este ajuste se dio tras presiones y molestias por parte de los capitalinos con la designación original.