Florentino Pérez pone su cargo en juego ante la peor crisis del Madrid en 20 años

Florentino Pérez se puso en el camino de una estampida de críticas y cuestionamientos. Con 79 años a cuestas y 23 como presidente del Real Madrid, el empresario vive las horas más oscuras de su presidencia desde las que pasó hace 20 años, y que terminaron por costarle la dimisión después de un periodo de tres temporadas en las que los merengues se fueron con las manos vacías en plena era de los galácticos.

Cuando los jugadores del FC Barcelona comenzaron a celebrar la conquista de su vigésimo novena corona de liga el domingo pasado frente a los merengues en el Camp Nou, la dirigencia de Florentino Pérez se cubrió de sombras, pues era el final anticipado de una de las peores campañas sin Liga, Copa del Rey o Champions League por segundo año consecutivo, algo que no le pasaba desde ese desastroso periodo entre 2003 y 2006, cuando Zinedine Zidane, David Beckham o Ronaldo Nazario eran las figuras de un equipo de estrellas sin glorias deportivas, que hizo muchos dólares en marketing, pero sin levantar un títulos relevantes.

Tres años en blanco fue el preámbulo para que en febrero de 2006, Florentino Pérez diera un paso al costado con su dimisión después de seis años en la presidencia y siete títulos durante ese periodo. Tres años después volvió al cargo al ganar las elecciones y asumir el mando desde el 1 de junio de 2009 hasta la actualidad.

Comenzó una nueva época de bonanza en aspectos deportivos y económicos, con otros 30 títulos (de los que resaltan seis Champions League para sumar siete) y convertir a los merengues en la primera entidad de futbol con ingresos superiores a los mil millones de dólares. El doblete de LaLiga y Champions de la campaña 2023-2024 fue su última gran alegría antes de comenzar una caída, en la que hoy volvió a poner su cargo en juego en un periodo pactado a terminar hasta el 2029.

El Real Madrid no ha ganado un título de liga, Copa del Rey o Champions desde que llegó hace dos temporadas al conjunto merengue. Reuters

El Real Madrid de estas dos temporadas sin títulos de primera línea (Liga, Copa del Rey o Champions League) volvió a acumular estrellas que destacan entre los más caros del mundo* con Kylian Mbappé (200 millones de euros), Vinicius Júnior (150 millones), Jude Bellingham (140 millones) y Federico Valverde (120 millones) pero con un pobre desempeño en el campo que se refleja en sus resultados.

Pero el caos de esta temporada que está por terminar ha sido más sonoro que el de hace 20 años, pues el fracaso deportivo ha estado acompañado por la salida del entrenador Xabi Alonso en enero y los constantes conflictos en la plantilla, con la pelea entre Federico Valverde y Aurelién Tchouaméni como cierre de un año para olvidar.

Así como en la época de los galácticos, Florentino Pérez siempre se puso del lado de los jugadores, esta campaña también solapó las muestras de indisciplina de estrellas como Vinicius Junior, Valverde y hasta Mbappé con un final que lo puso a él en la mira del escrutinio público sobre la conveniencia de su continuidad como presente del Real Madrid… Algo por lo que ya pasó cuando tenía 59 años de edad.

*De acuerdo a las clasificaciones del sitio especializado Transfermarkt