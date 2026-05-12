Profeco llama a afectados por cancelación de boletos Cruz Azul vs. Chivas a presentar queja

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) exhortó a los afectados por la cancelación unilateral de boletos en preventa para el partido entre Cruz Azul y Chivas a interponer su queja formal ante la dependencia federal.

El organismo publicó el aviso en su cuenta oficial de X y señaló como responsable de la cancelación a la boletera Fanki, sin precisar el número de boletos involucrados ni el motivo que alegó la empresa para dar marcha atrás en la venta anticipada.

Un día antes, la boletera canceló miles de compras de entradas a precios de 113 pesos, a pesar de que ya se habían hecho los cobros, alegando que hubo un error en el precio de las entradas.

Profeco indicó que los consumidores afectados pueden presentar su queja a través del teléfono del consumidor. La dependencia también habilitó canales de atención vía correo electrónico.

La cancelación unilateral de boletos en preventa constituye una práctica que puede derivar en infracciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor, que obliga a los proveedores a respetar los precios, términos y condiciones ofrecidos al momento de la compra.

El partido de Cruz Azul vs. Chivas por un pase a la final del torneo Clausura es el más atractivo de la liguilla (el otro es Pumas vs. Pachuca), por lo que la boletera prefirió correr el riesgo de las cancelaciones masivas cuando las entradas más baratas para el partido están en 500 pesos.

Los consumidores que hayan realizado un pago y no recibido su boleto o reembolso pueden acudir también de manera presencial a cualquier oficina de Profeco en el país o iniciar su queja en línea a través del portal oficial de la dependencia.

Lista de precios para Cruz Azul vs. Chivas

Alto Norte $500

Alto Lateral $600

Alto Sur $600

300 Preferente $750

300 Cabecera $750

300 Lateral $850

100 cabecera $950

100 Plus Norte $1,250

100 Plus Sur $1,250

100 Platea $1,800

Palcos Club $3,250