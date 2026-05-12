¡Poder nórdico! Suecia revela lista para el Mundial 2026 con un ataque de miedo

La Selección de Suecia se convirtió en el segundo combinado en anunciar su lista definitiva para el Mundial 2026, con una convocatoria encabezada por Viktor Gyökeres y Alexander Isak. El entrenador Graham Potter apostó por una combinación de experiencia y juventud para encarar el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, marcando el regreso del combinado escandinavo a una Copa del Mundo tras su ausencia en Qatar 2022.

Suecia dio a conocer a sus convocados para el Mundial 2026 @svenskfotboll

La convocatoria generó sorpresa por la ausencia de Roony Bardghji, joven talento con proyección internacional y vinculado al Barcelona, quien era considerado una de las principales promesas del futbol sueco. A pesar de su crecimiento y del interés que ha despertado en Europa, Potter optó por dejarlo fuera de la lista final, priorizando futbolistas con mayor rodaje en el proceso clasificatorio.

Entre los nombres más destacados de la convocatoria aparecen Gyökeres, pieza clave en la clasificación de Suecia durante el repechaje europeo, además de Isak, Lucas Bergvall y Victor Lindelöf. El técnico busca consolidar un equipo competitivo capaz de devolver a Suecia al protagonismo internacional, apoyándose en una generación ofensiva que ha mostrado gran nivel en las principales ligas europeas.

Suecia quedó ubicada en el Grupo F del Mundial 2026 junto a Selección de Países Bajos, Selección de Japón y Selección de Túnez, un sector considerado exigente pero con posibilidades reales de avanzar a los octavos de final. Antes de su debut mundialista, el conjunto escandinavo disputará una serie de partidos amistosos de preparación con el objetivo de llegar en la mejor forma posible al torneo.