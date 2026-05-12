VIDEO: El grosero error de Bento y la reacción de Cristiano Ronaldo tras no coronarse con Al Nassr

El video le da la vuelta al mundo a una velocidad impresionante. Justo cuando la grada preparaba el grito de campeón, una jugada insólita cambió por completo la historia. El futbol en Arabia Saudita regaló uno de los momentos más dramáticos del año, dejando a Cristiano Ronaldo al borde de las lágrimas y con las manos en el rostro. Un grosero error del portero Bento ahogó la fiesta del Al Nassr y retrasó la coronación de la Saudi Pro League.

Cristiano Ronaldo con semblante de incredulidad. Foto: Redes Sociales

La afición local vistió las tribunas de un intenso amarillo, lista para festejar el primer gran triunfo liguero de su máxima estrella. Todo apuntaba a una noche mágica, pero el destino preparó un desenlace de película de terror frente al Al Hilal, el acérrimo rival y segundo lugar de la tabla general del torneo.

EL INCREÍBLE AUTOGOL QUE SILENCIÓ AL ESTADIO

El reloj marcaba el octavo minuto del tiempo agregado. Faltaban escasos diez segundos para que el árbitro pitara el final y desatara la locura monumental. Sin embargo, un saque de banda largo y aparentemente inofensivo terminó en una auténtica tragedia deportiva. El guardameta brasileño Bento midió mal la trayectoria del esférico, falló al intentar atrapar la redonda y la empujó hacia su propia portería. Un autogol que cayó como un balde de agua helada para los miles de asistentes.

La pifia monumental significó el empate 1-1 y le arrebató el trofeo de las manos al conjunto local de la forma más dolorosa posible. El video de la jugada tardó apenas unos minutos en volverse viral, mostrando cómo un error de concentración en el último suspiro echó a perder el trabajo de toda la temporada regular.

LA FRUSTRACIÓN DE CRISTIANO RONALDO Y LO QUE SIGUE

La cámara de la transmisión buscó de inmediato a Cristiano Ronaldo, quien salió de cambio al minuto 83 para descansar y alistarse para el festejo. La reacción de Cristiano Ronaldo lo dijo todo: se llevó las manos a la cara, lanzó una mirada perdida hacia el vacío y mostró una incredulidad total. El astro de 41 años sabía que este grosero error prolongaba su sequía de campeonatos en el país asiático, un objetivo que persigue incansablemente desde que firmó su histórico contrato en 2023.

Este inesperado tropiezo no solo dolió en el orgullo del equipo, sino que encendió las redes sociales de inmediato. Cientos de usuarios compartieron el video de la pifia, analizando cuadro por cuadro la mala salida del arquero sudamericano. Para un competidor tan feroz como el número siete, ver escapar la gloria desde el banquillo resulta una auténtica tortura. Su gen ganador chocó de frente con una jugada fortuita que nadie en el cuerpo técnico esperaba.

A pesar del duro golpe anímico, el Al Nassr todavía acaricia la gloria. El equipo mantiene una ventaja de cinco puntos sobre el Al Hilal, aunque sus rivales cuentan con un partido pendiente en el calendario. La escuadra del comandante portugués buscará asegurar el ansiado título la próxima semana cuando se enfrente al Damac en su último compromiso de la campaña.

La llegada del "Bicho" revolucionó el futbol de Medio Oriente y provocó una lluvia de fichajes estelares, atrayendo a figuras de la talla de Karim Benzema y Neymar (quien ahora milita en el Santos de Brasil). Sin embargo, el máximo trofeo de liga todavía se le niega al histórico delantero, quien deberá esperar al menos unos días más para intentar coronarse finalmente en la Saudi Pro League.