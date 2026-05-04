¿Cuánto cuesta y cómo llegar a los estadios del Mundial 2026 en México? Guía completa

Mientras que en Estados Unidos han surgido quejas por los costos del transporte para el Mundial 2026 en ciudades como Nueva Jersey o Boston, la situación es muy diferente en México donde la mayoría de las sedes manejarán precios que, comparados en dólares, en ocasiones costarían menos de un dólar, aunque como en toda regla existe una excepción.

Los anuncios de Boston y Nueva Jersey con pasajes de trenes de 150 dólares por viajes ida y vuelta, equivalentes a 2 mil 660 pesos, han llevado a una fuerte crítica sobre los acuerdos que firmó la FIFA con algunos gobiernos. Acostumbrados a la pleitesía de muchas sedes en el pasado, el organismo rector del futbol se encontró con una realidad diferente en algunas localidades en Estados Unidos, con gobernadores que decidieron no cargar a sus habitantes el costo de ser sede y, ante ello, aumentaron el precio para compensar el costo operativo.

Los costos del transporte en las sedes mundialistas en México

Los aficionados que asistan a los partidos en el Estadio Banorte en Ciudad de México y en el Estadio BBVA en Monterrey se encontrarán con un panorama diferente.

¿Cómo llegar al Estadio Banorte en el Mundial?

Por ejemplo, llegar al Estadio Banorte tiene un costo de 8 pesos en promedio, esto si se usa el metro de la Línea 2 y el Tren Ligero, recién remodelado, para llegar a la estación ‘Estadio Azteca’. El valor es casi menos de medio dólar y solo aumenta en caso de ser un primer viaje y tener que comprar la tarjeta de movilidad por 15 pesos adicionales.

¿Cómo llegar al Estadio BBVA en el Mundial?

El Estadio BBVA también tiene conectividad con el Metrorrey. Los usuarios deberán usar la línea 1 y descender en la estación ‘Exposición’. A partir de ahí deberán caminar un kilómetro para llegar al inmueble. El costo del transporte es de casi 10 pesos. Es necesario adquirir la tarjeta de movilidad por un valor de 20 pesos.

¿Cómo llegar al Estadio Akron en el Mundial?

A diferencia de los otros estadios en México, el Akron, casa de las Chivas de Guadalajara, no tiene una estación del metro cercana por lo que el comité organizador ha desarrollado una serie de estacionamientos remotos y camiones que realizarán el viaje ida y vuelta desde diferentes puntos como Plaza Patria, el Auditorio Telmex, Expo Guadalajara, entre otras zonas.

Sin embargo, llegar al Estadio Akron tendrá el mayor costo en México. Recientemente se informó que el precio para usar el sistema ‘Ride’ será de 500 pesos por persona durante el Mundial 2026. Los usuarios tendrán que comprar su viaje redondo a través de la plataforma boletomovil.com, siendo el único lugar de venta.