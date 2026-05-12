Lakers dan carta abierta a LeBron James: Lo esperan pese a ser agente libre

Mientras que LeBron James ha dado a entender que necesita tiempo para decidir su futuro, la directiva de Los Angeles Lakers desea que el histórico jugador siga vistiendo del equipo, esto luego de la eliminación en la segunda ronda de los playoffs ante el Oklahoma City Thunder.

El gerente general Rob Pelinka y el entrenador JJ Redick expresaron públicamente su compromiso de retener al máximo anotador de la historia de la liga, siempre que él deseé continuar, unas declaraciones que no habían dado en el pasado.

Pelinka subrayó que cualquier equipo se sentiría "bendecido" de contar con el talento de James. Sin embargo, la directiva también reconoció que el equipo ahora se construye bajo una nueva visión estratégica enfocada en Luka Doncic.

“El prototipo de plantilla que buscamos se adaptará a Luka y a sus necesidades”, afirmó Pelinka, dejando claro que el diseño del equipo buscará potenciar al base esloveno.

El club espera que LeBron decida continuar para intentar conquistar un nuevo campeonato junto a Doncic una vez que este se recupere de la lesión de tendón de la corva que lo dejó fuera de la postemporada.

LeBron James tras la derrota: "No sé qué me depara el futuro"

Tras caer eliminado en una serie donde tuvo que asumir el liderazgo ante las bajas de sus compañeros estelares, LeBron James se mostró reflexivo sobre su continuidad en el profesionalismo. El alero de 41 años, ahora agente libre sin restricciones, evitó comprometerse con una decisión inmediata. “Con mi futuro, no lo sé, obviamente. Todavía estamos frescos tras haber perdido. No sé qué me depara el futuro”, confesó la estrella tras registrar 24 puntos y 12 rebotes en su último duelo.

James enfatizó que el factor determinante no será su capacidad física, sino su disposición mental para enfrentar la exigente rutina de la liga. “Para mí se trata del proceso. Si puedo comprometerme a seguir enamorado del proceso de llegar a la arena cinco horas y media antes para prepararme... eso será un factor importante”, explicó. Por ahora, su prioridad es alejarse de las canchas para "recalibrar" y pasar tiempo con su familia antes de decidir si buscará una vigesimocuarta temporada en la NBA.