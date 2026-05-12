México no revela su prelista de 55 jugadores para el Mundial 2026

La Selección Mexicana ya inició su concentración de cara al Mundial 2026, sin embargo, Javier Aguirre y compañía decidieron no revelar la prelista entregada a FIFA en donde se encuentran los 55 jugadores con posibilidades de vestir la playera del Tri en la justa veraniega que comenzará el próximo jueves 11 de junio en la cancha del Estadio Banorte.

A 30 días de que arranque el Mundial 2026, diversas selecciones ya revelaron la lista de 26 futbolistas que los representarán en el torneo a disputarse en México, Estados Unidos y Canadá, sin embargo, el Tri es uno de los que decidieron no compartir los detalles, a pesar de que más de la mitad de los posibles seleccionados son parte de la prelista.

Edson Álvarez y Gilberto Mora son dos de los lesionados con los que sufre el Tri a 4 meses del Mundial 2026. Mexsport

De acuerdo a lo compartido por Mauricio Ymay, FIFA hizo una excepción para esta edición de la Copa del Mundo, dando la posibilidad de dejar en el aire el nombre de cada uno de los 55 futbolistas por país:

Se entregó ya la prelista tal y como lo dice el reglamento, lo que a mí me cuentan es que FIFA quedó en esta ocasión con las selecciones de no hacerla pública, por lo que la selección nacional decidió no publicar la prelista, solamente se va a publicar la lista oficial el 1 de junio".

La prelista es de suma relevancia para cada uno de los países, ya que de esos nombres saldrán los que sean parte de la convocatoria final de 26 elementos, sin embargo, en caso de que exista alguna lesión, los entrenadores únicamente podrán acudir a estos jugadores para sustituir a los previamente seleccionados.

En el caso de la Selección Mexicana, el Tri esperará hasta el último momento y el lunes 1 de junio dará a conocer a los 26 convocados para el Mundial 2026, mismo que arrancará 10 días después con actividad del conjunto azteca frente a Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia en la Fase de Grupos.

BFG