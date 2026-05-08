Djokovic es eliminado en segunda ronda del Masters 1000 de Roma

Novak Djokovic, ex número 1 mundial y actual cuarto del ranking ATP, se despidió por la vía rápida en el Masters 1000 de Roma, donde cayó ante el croata Dino Prizmic (79º) por 2-6, 6-2 y 6-4 en su entrada en liza en esta edición.

El duelo suponía su esperada reaparición después de una lesión en el hombro derecho a principios de marzo, que le hizo ser declarado baja en los últimos tres Masters 1000 (Miami, Montecarlo, Madrid).

Su derrota en el Foro Itálico ha sido en un partido de segunda ronda pero era el primero para el veterano tenista de 38 años en el torneo, ya que por su condición de cabeza de serie estuvo exento de disputar la primera ronda.

Novak Djokovic ganó en 6 ocasiones el Masters 1000 de Roma; fue eliminado en segunda ronda de la edición de 2026. Reuters

Roma era apenas su tercer torneo de 2026, después del Abierto de Australia (subcampeón) e Indian Wells (eliminado en octavos de final), y de entrada mostró un juego convincente y ofensivo, para apuntarse sin complicaciones el primer set en cuarenta minutos, antes de venirse abajo.

En el segundo vio quebrado su servicio dos veces seguida y se vio pronto 4-0 abajo, con apenas cinco puntos ganados; reaccionó entonces pero era ya tarde y su rival se apuntó la manga por 6-2.

En el tercer y definitivo, el pulso estuvo nivelado hasta el 2-2, cuando Prizmic consiguió un nuevo break.

Pese al apoyo del público romano, Djokovic no pudo reponerse y terminó perdiendo ante un Prizmic que cerró el partido con un ace, para aprovechar su primera bola de partido.

A menos de tres semanas para Roland Garros (24 de mayo-7 junio), esta derrota no augura nada bueno para Nole, que desde 2024 busca un 25º título del Grand Slam y que no había perdido su primer partido en un torneo desde el Masters 1000 de Madrid del año pasado.

En 2025, Djokovic no disputó el torneo de Roma, que ha conquistado en seis ocasiones durante su carrera.

En diecinueve participaciones en esta emblemática cita de la capital italiana es la primera vez que Djokovic pierde en su primer partido.

BFG