Djokovic sufre pero avanza a segunda ronda de Roland Garros

Novak Djokovic inició de manera oficial su aventura en Roland Garros con una trabajada victoria en cuatro sets por 5-7, 7-5, 6-1 y 6-4 ante la joven promesa de Francia, Giovanni Mpetshi Perricard. El serbio tuvo que venir de atrás en la mítica pista Philippe Chatrier para evitar una catástrofe en su debut dentro del segundo Grand Slam de la temporada.

Un récord histórico y un susto francés en París

El partido comenzó con tintes históricos. Con este encuentro, 'Nole' superó de forma definitiva a Roger Federer al alcanzar las 82 participaciones en cuadro principal de Grand Slam, imponiendo una nueva marca histórica en la Era Abierta.

Sin embargo, los reflectores se los robó momentáneamente el tenis agresivo de Mpetshi Perricard. La falta de ritmo del balcánico sobre polvo de ladrillo pesó en el primer parcial; el francés rompió el servicio en el undécimo juego y cerró el set con un fulminante 'ace'. Con esto, el galo se convirtió en el primer tenista en 17 años en arrebatarle un set a Djokovic en la primera ronda del torneo parisino.

La jerarquía del número tres del mundo

La reacción: Tras sufrir con los potentes tiros de fondo del local, Djokovic ajustó la estrategia en el segundo set.

El quiebre clave: El serbio forzó la máquina y aprovechó su décimo punto de quiebre del parcial para igualar las acciones por 7-5.

El declive físico: Mpetshi Perricard acusó molestias físicas en la muñeca y el brazo, requiriendo asistencia médica en la cancha.

El desenlace: Con 39 años recién cumplidos, 'Nole' impuso su físico y su experiencia para sentenciar la victoria en su participación consecutiva número 22 en la capital francesa.

La mira puesta en el récord absoluto de Grand Slams

Superada la aduana del debut, el tercer cabeza de serie del torneo buscará afilar sus armas para las siguientes rondas en París. El gran objetivo de la leyenda serbia en esta edición es romper el empate histórico que sostiene con Margaret Court y coronarse de forma solitaria como el máximo ganador de títulos de Grand Slam de todos los tiempos (25).