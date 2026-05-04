Djokovic regresa a los entrenamientos de cara a participar en Roma 

El Foro Itálico de Roma está listo para presenciar el regreso de Novak Djokovic luego de que este lunes el serbio estuvo de nuevo en una cancha en lo que fue una de sus primeras sesiones de entrenamiento, esto después de una ausencia de dos meses provocada por una lesión en el hombro derecho, sufrida durante su participación en el Masters 1.000 de Indian Wells el pasado mes de marzo.

Su último encuentro oficial data del 11 de marzo, cuando fue superado por el británico Jack Draper en los octavos de final del torneo californiano.

Debido a estos problemas físicos, Djokovic se vio obligado a ausentarse de torneos como Miami, Montecarlo y Madrid. La reaparición del actual número cuatro del mundo en la capital italiana genera una enorme expectación, ya que es el segundo máximo campeón histórico del certamen con seis títulos (2008, 2011, 2014, 2015, 2020 y 2022) y ha alcanzado la final en doce ocasiones. Además, este regreso marca su retorno a la competición romana tras haberse perdido la edición del año pasado, lo que supuso su primera baja en este torneo desde 2007.

El cuadro del torneo y el camino a la final

Con la confirmada ausencia de Carlos Alcaraz debido a una lesión en la muñeca, el protagonismo del Roma Open se reparte entre el retorno de Djokovic y el dominio de Jannik Sinner. El italiano, número uno del mundo y ganador de los últimos cinco Masters 1.000, busca conquistar la competencia que se le ha negado.

El sorteo ha determinado que Djokovic, exento de la primera ronda, debute en la segunda fase contra el vencedor del duelo entre Marton Fucsovics o un tenista proveniente de la clasificación. De seguir adelante, su camino proyectado incluye enfrentamientos contra Ugo Humbert en tercera ronda y Karen Khachanov en octavos de final. En las instancias finales, podría medirse ante Lorenzo Musetti en cuartos y Alexander Zverev o Alex de Miñaur en semifinales.

Por la otra parte del cuadro, Sinner iniciará su andadura contra Sebastian Ofner o Alex Michelsen. En su trayecto hacia una posible final, donde solo se cruzaría con Djokovic en el duelo por el título, el italiano podría encontrarse con rivales como Jakub Mensik, Arthur Fils y Ben Shelton.