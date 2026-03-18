Lionel Messi alcanza los 900 goles y reabre el debate eterno con Cristiano Ronaldo

Hay goles que se gritan y otros que se quedan a vivir en la memoria. El 900 de Lionel Messi será recordado como una escena breve y perfecta. Recibió dentro del área, con la defensa todavía acomodándose, como si nadie creyera que ese instante ya era decisivo. Control corto, pausa mínima, el cuerpo inclinado hacia la izquierda. Ese gesto que durante años fue advertencia y sentencia. El recorte dejó atrás la marca y abrió el ángulo exacto.

El remate no fue violento, fue inevitable. Cruzado, al rincón, lejos del alcance del arquero y más cerca de la lógica de su carrera. La red se movió con discreción, como si entendiera que no hacía falta exagerar. Fue el 900. Un gol fiel a su historia, sin ruido, sin exceso, construido desde la lectura y la experiencia. Así quedará guardado. No como el más espectacular, sino como el más coherente con todo lo que vino antes.

Lionel Messi lo alcanzó como si fuera un gesto cotidiano. En el partido de vuelta de la Copa de Campeones de la Concacaf ante el Nashsville SC, el capitán del Inter Miami resolvió rápido lo que había quedado pendiente. Venía de rozar la cifra en dos encuentros anteriores, pero eligió este escenario para hacerlo definitivo.

En el mismo peldaño que Cristiano Ronaldo

Durante años, la barrera de los 900 goles fue una frontera imaginaria. Hoy tiene dos nombres. Cristiano Ronaldo llegó primero, en septiembre de 2024. Messi lo siguió ahora, sosteniendo una rivalidad que marcó época y que empujó al futbol a territorios desconocidos.

Ronaldo ya navega más allá, con 965 goles y la ambición declarada de alcanzar los 1000. Messi, en cambio, nunca habló de cifras como objetivo. Su relación con el gol es distinta. No lo persigue, lo provoca.

Un brillante legado

La historia de esos 900 goles tiene geografía. Barcelona es el núcleo, con 672 tantos que redefinieron la grandeza de un club y de una era. Luego aparecen París y Miami. En el Paris Saint-Germain sumó 32. En el Inter Miami CF ya acumula 81, varios de ellos decisivos para instalar al club en la conversación global.

Con la selección argentina, el número también impresiona. 115 goles que acompañan un recorrido que terminó en la cima del mundo. El campeón del mundo no sólo lidera desde el talento, también desde la persistencia.

El Inter Miami hoy no sólo celebra un pase o una ventaja; celebra la fortuna de ser el lienzo donde Messi pinta sus últimos óleos.