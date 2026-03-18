¿Se va del América? André Jardine tuvo una oferta millonaria de Brasil

El nido de Coapa vibró con fuerza en las últimas horas tras confirmarse que un gigante de Sudamérica puso la mira en el banquillo azulcrema. André Jardine, el estratega que devolvió la gloria absoluta a las vitrinas del América, recibió una propuesta formal y sumamente tentadora para regresar a su tierra natal, pero su respuesta sacudió al entorno del futbol mexicano por la firmeza de sus convicciones.

André Jardine con las manos en la cintura. Mexsport

Desde Brasil, diversos reportes de ESPN confirmaron que el Cruzeiro buscó convencer al timonel amazónico con un proyecto deportivo ambicioso. El club de Belo Horizonte, uno de los más grandes del continente, atraviesa una crisis de resultados en el Brasileirao y vio en el técnico americanista al salvador ideal para escalar posiciones en la tabla general. Sin embargo, a pesar del peso jerárquico que tiene la institución brasileña, el estratega prefirió la estabilidad y el romance que vive actualmente en México.

LA OBSESIÓN QUE RETIENE A JARDINE EN COAPA

¿Qué detuvo al técnico más ganador de la época reciente en su camino de vuelta al futbol de Brasil? La respuesta es simple: una deuda pendiente con la afición y la historia internacional del club. André Jardine rechazó la oferta del Cruzeiro porque su mente está fija en un objetivo que se le escapa al América desde el año 2016: la Concacaf Champions Cup.

André Jardine dando indicaciones. Mexsport

Para el entrenador, ganar la liga local ya no es suficiente. Aunque su gestión ya presume un palmarés envidiable con seis trofeos, incluyendo el histórico tricampeonato de Liga MX, el Campeón de Campeones y la Supercopa MX, el brillo de un título internacional es lo que realmente le quita el sueño. El timonel dejó claro a la directiva que no piensa abandonar el barco a mitad de la tormenta y que, para este torneo regional, mandará a sus mejores hombres al campo sin escatimar en rotaciones. La obligación de trascender fuera de las fronteras mexicanas pesó más que el deseo de volver a casa.

EL SUEÑO DE LA SELECCIÓN DE BRASIL PUEDE ESPERAR

Esta no fue la primera vez que el estratega despreció una oportunidad de oro en su país. Hace apenas un año, el Botafogo también intentó seducirlo tras la obtención del tercer título de liga consecutivo, recibiendo la misma negativa. Muchos analistas deportivos en Sudamérica consideran que dirigir a un club de la envergadura del Cruzeiro es el escalón natural para llegar eventualmente a la dirección técnica de la Selección de Brasil.

André Jardine levantando la mano izquierda. Mexsport

No obstante, André Jardine decidió construir su legado en la Ciudad de México. El estratega confía en que su trabajo con las Águilas habla por sí solo y que, tarde o temprano, las puertas de la Verdeamarela se abrirán gracias a los éxitos conseguidos en el extranjero. Por ahora, el americanismo puede respirar tranquilo: el líder de su proyecto sigue firme en el banquillo, con la mira puesta en conquistar la Concachampions y seguir agrandando su leyenda como el técnico más influyente en la historia moderna de la institución.