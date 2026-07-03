Ingleses temen a Julián Quiñones; se encomiendan a Harry Kane para visitar México

Referentes del futbol inglés lo reconocen, Inglaterra no parte como favorito en su eliminatoria de octavos de final del Mundial 2026 ante la Selección Mexicana. Incluso hay un seguimiento especial sobre Julián Quiñones por encima de Raúl Jiménez.

En el estreno del capítulo de este jueves "The Rest is Football", en Netflix, el panel encabezado por el exfutbolista Gary Lineker junto Alan Shearer y Micah Richards desmenuzó las preocupaciones que rodean al conjunto inglés comandado por Thomas Tuchel tras las complicaciones para vencer a RD Congo, en los 16vos de final.

Luego de analizar la jornada de los partidos de Portugal y Cristiano Ronaldo sobre Croacia y demás actividad, el primer nombre que el panel inglés destacó fue el de Julián Quiñones. El colombiano naturalizado mexicano y campeón de goleo de la liga saudí los tiene en alerta.

También, en su enlace desde Kansas City, sede de la concentración de Inglaterra, el periodista Rob Jones señaló la necesidad de contar con Ezri Konsa en la defensa, para contener el ataque de México, especialmente por Julián Quiñones, quien ha despertado preocupación en la defensa de los ingleses.

Posteriormente dio un panorama de la falta de protagonismo de Bukayo Saka, los problemas físicos tras la temporada de Premier League y Champions League, al tiempo que dejó en el aire la falta de explosividad de la sociedad Noni Madueke y Djed Spence.

En el análisis le siguió la leyenda del Chelsea, Joe Cole, quien de manera contundente mencionó que “me preocupa en serio Raúl Jiménez".

Los exfutbolistas en The Rest is Football coinciden en que Inglaterra no ha mostrado su potencial. Netflix

En otro punto de la discusión, Gary Lineker y el exdefensor Micah Richards dieron importancia a la localía que espera a los ingleses el próximo domingo, en el Estadio Ciudad de México, y las dificultades que representa la altitud de la CDMX.

¿Inglaterra se queda en el camino?

El exfutbolista Alan Shearer no se guardó la crítica y el temor por la primera línea de Tuchel, pese a que sólo han recibido tres goles en contra de las redes de Jordan Pickford.

"Están complicando a Jordan Pickford, considero en pensar en un cambio en la defensa".

Aunque en el ataque se mostró satisfecho: "Confianza en Anthony Gordon; Harry (Kane) es un factor positivo en estos momentos".

Sin embargo, no perdonó la evolución de los ingleses durante el Mundial 2026.

"Lo mejor debería verse, porque Francia, España y Argentina han evolucionado con el torneo, pero Inglaterra no", indicó en tono de alarma".

En actividad del Grupo L, Inglaterra goleó 4-2 a Croacia, igualó sin goles con Ghana y venció a Panamá por 0-2. Mientras que en la ronda de eliminación ante el Congo se impuso con dificultad 2-1.

Las selecciones de México e Inglaterra se enfrentan este domingo 5 de julio, en el Estadio Ciudad de México, en punto de las 18:00 horas.