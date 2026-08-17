FIFA corta a directivo que desafió a Gianni Infantino

Kevin Lamour desafió públicamente a Gianni Infantino y terminó fuera de la FIFA. El organismo rector del futbol mundial confirmó este lunes la salida de su director de operaciones, apenas unas semanas después de que éste denunciara la falta de transparencia alrededor del polémico proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE).

La FIFA informó que su relación laboral con Lamour terminó este 17 de agosto, aunque evitó revelar las razones de la separación. En su escueto posicionamiento agradeció al ejecutivo francés sus dos años de servicio y adelantó que no realizaría más comentarios sobre el asunto.

La salida difícilmente puede desligarse de la batalla interna que se produjo durante las últimas semanas. Lamour acusó a Infantino de haber “engañado” al personal de la FIFA sobre los alcances de FFE, iniciativa mediante la cual el organismo pretendía crear una nueva filial comercial y permitir la entrada de capital privado a negocios relacionados con sus principales competencias.

El proyecto contemplaba vender hasta 20 por ciento de la nueva empresa a inversionistas, sobre una valoración cercana a los 20 mil millones de dólares, con la intención de obtener alrededor de 4 mil 200 millones. La iniciativa finalmente fue abandonada después de la fuerte oposición generada dentro y fuera del organismo.

Lamour ya había aceptado el riesgo de perder su puesto

Kevin Lamour fue especialmente duro contra el liderazgo de Infantino. A finales de julio aseguró que FFE era prácticamente el proyecto de una sola persona y reclamó que los dirigentes del futbol mundial se hicieran las preguntas adecuadas sobre el rumbo de la organización.

El entonces director de operaciones incluso anticipó las posibles consecuencias de enfrentarse abiertamente al presidente de la FIFA: dejó claro que estaba dispuesto a perder su trabajo por mantener su postura. Poco más de dos semanas después, su salida se hizo oficial.

Lamour tenía una relación profesional de muchos años con Infantino. Trabajó anteriormente en la UEFA, organismo al que llegó en 2007, y posteriormente se incorporó a la FIFA como director de operaciones en noviembre de 2024.

Su salida representa otro golpe para la estructura cercana al presidente después de la controversia provocada por FIFA Forward Enterprise. Carlos Cordeiro, quien se desempeñaba como asesor de Infantino, también dejó su puesto tras oponerse al proyecto.

La crisis por FFE ha elevado la presión sobre Gianni Infantino, quien enfrenta cuestionamientos de distintos sectores del futbol internacional luego de que el proyecto fuera retirado ante la resistencia que generó la posibilidad de entregar participación privada en el negocio de las principales competencias de la FIFA.