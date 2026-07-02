El influencer Steve Will Do It regaló relojes Rolex a los futbolistas de la Selección Mexicana

La concentración de la Selección Nacional Mexicana vivió un episodio inesperado tras su victoria 2-0 ante Ecuador en el Mundial 2026. El creador de contenido estadunidense Stephen Deleonardis, conocido globalmente como Steve Will Do It, llegó personalmente al campamento del Tricolor para entregar relojes Rolex a cada uno de los jugadores del plantel.

¿Por qué regaló los Rolex?

El gesto no fue improvisado. Días antes, el influencer había realizado una apuesta cercana a los dos millones de dólares a favor de México, confiando en que el equipo dirigido por Javier Aguirre lograría imponerse a Ecuador y asegurar su pase a la siguiente fase del torneo. El resultado terminó por respaldar su pronóstico.

Con el triunfo consumado, Steve Will Do It cobró las ganancias de su apuesta y decidió reinvertir una parte de ese dinero en un gesto directo hacia los futbolistas mexicanos. La entrega de los relojes se realizó de manera individual, en un ambiente de sorpresa dentro del Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Futbol.

De acuerdo con lo reportado, el valor total de los obsequios superó el millón de dólares, convirtiéndose en uno de los gestos más llamativos protagonizados por un creador de contenido en el entorno de una selección nacional durante una competencia oficial.

El momento terminó con un ambiente distendido entre jugadores e influencer. Los futbolistas del Tri convivieron con él, celebraron el gesto y lo levantaron en señal de agradecimiento, generando una escena inusual en plena concentración mundialista.

El episodio ocurre en la antesala del siguiente compromiso de México, que enfrentará a Inglaterra el domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México, en un duelo por el pase a cuartos.

Steve Will Do It, figura habitual en redes sociales por sus retos extremos, sorteos millonarios y estilo de vida excéntrico, volvió a colocarse en el centro de la conversación global, esta vez dentro del escenario del futbol internacional.