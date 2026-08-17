Video viral: periodista recibe tremendo balonazo y se desmaya en pleno partido de futbol

El balón ya estaba fuera de la cancha, pero el disparo no se detuvo. Tiago Pedra, defensa del São José-RS, intentó despejarlo durante el partido ante Gama y terminó impactando de lleno en la cabeza de la periodista Sibele Santos, quien se encontraba a un costado del campo cubriendo el encuentro.

El golpe fue tan fuerte que la reportera perdió el conocimiento y cayó al suelo ante la mirada de quienes se encontraban en el estadio Bezerrão. La escena quedó registrada por el propio teléfono de Sibele, que estaba utilizando para grabar contenido del partido.

El jugador se acercó inmediatamente para disculparse y Sibele recibió atención del personal médico. La periodista pudo abandonar el campo acompañada por los médicos y, pese al susto, no presentó complicaciones graves.

Horas después, Sibele confirmó en sus redes sociales que se encontraba bien y hasta tomó con humor el episodio. Sin embargo, también dejó claro que el golpe le pareció innecesario porque el balón ya había abandonado el terreno de juego.

Estoy bien, amigos, a pesar del susto”, escribió junto con una fotografía tomada durante el segundo tiempo.

Más tarde, la periodista publicó el video del momento exacto en que recibió el pelotazo y cuestionó la acción de Tiago Pedra.

A gente fica rindo, brincando e tudo mais, mas na hora foi um susto grande. Em relação ao jogador, eu acho que foi sem necessidade nenhuma, a bola já estava fora do campo. Para mim, foi pura maldade, sem necessidade nenhuma”, expresó.

La escena incluso terminó con un giro inesperado. Sibele recibió como regalo un casco, en tono de broma, para protegerse durante futuras coberturas deportivas.

Una tarde histórica

Mientras la periodista se llevaba el susto de la jornada, Gama terminó celebrando una tarde histórica.

El equipo del Distrito Federal goleó 4-0 al São José-RS y avanzó a las semifinales de la Serie D brasileña. El resultado también significó algo todavía más importante: Gama consiguió el ascenso a la Serie C para 2027.

El logro rompió una larga espera para el futbol masculino del Distrito Federal. Ningún equipo de la región había conseguido ascender desde 2004, cuando el propio Gama subió de la Tercera a la Segunda División y Brasiliense conquistó la Serie B para alcanzar la máxima categoría.

Así, una jornada que comenzó con una periodista derribada por un balón terminó con Gama recuperando un lugar en el futbol profesional brasileño. Y, de paso, con un video que Sibele decidió convertir en la prueba de un golpe que difícilmente olvidará.