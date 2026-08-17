F1 2026: Horarios del Gran Premio de Países Bajos y cómo seguir a Checo Pérez

El Gran Premio de los Países Bajos será la carrera con la cual reiniciará el calendario de la Fórmula 1 2026 luego de casi un mes de descanso, una competencia que disputará su última edición luego de que ha decidido no renovar contrato con la máxima categoría y que representará una de las pérdidas más importantes en el futuro.

La competencia en Zandvoort se disputará bajo el formato sprint y con Max Verstappen como el héroe local buscando la gloria en esta temporada donde el Red Bull ha estado lejos de poder pelear por la victoria. Para el cuatro veces campeón del mundo es importante cerrar su ciclo en su propio país buscando al menos un podio ante sus aficionados.

La temporada reinicia con Andrea Kimi Antonelli como el líder del campeonato con 219 puntos sobre un Lewis Hamilton que ha llevado a Ferrari a colocarse como la segunda fuerza con 169 unidades. Detrás de ellos se ubica George Russell, el piloto de Mercedes que algunos consideraban podría ser el favorito para el campeonato pero que, de momento, ha quedado relegado en la sombra de su compañero de equipo.

Pero la campaña regresa además con algunos cambios, especialmente en Cadillac donde el viejo jefe de la escudería Graeme Lowdon ha dejado su posición cediendo el terreno a Marcin Budkowski quien, durante este fin de semana, aún no será el hombre fuerte y solo estará para observar el desarrollo de las actividades con el objetivo de tratar de redirigir el camino donde se encuentra el piloto mexicano Sergio Pérez.

Horarios del GP de los Países Bajos de la F1 2026

21 de agosto | Práctica 1: 04:30 - 05:30

21 de agosto | Clasificación Sprint: 08:30 - 09:14

22 de agosto | Sprint: 04:00 - 05:00

22 de agosto | Clasificación: 08:00 - 09:00

23 de agosto | Carrera: 07:00

Dónde ver el GP de los Países Bajos de la F1 2026