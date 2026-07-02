Mundial 2026: en el México vs. Inglaterra se espera una partida de ajedrez

La Selección de México se encuentra ante un momento crucial. Con cuatro victorias en la bolsa y la meta imbatida, la escuadra nacional presume solidez. Sin embargo, la prueba de fuego está por llegar: Inglaterra, un rival de jerarquía con generación ofensiva y una amenaza constante en jugadas a balón parado.

Para el mercado, el favorito es claro, aunque lejos de ser absoluto. Según datos de Cloudbet, plataforma global de entretenimiento digital con criptomonedas, Inglaterra parte con ventaja (2.35), dejando a México en 3.30 y al empate en 3.05. La balanza visual también inclina el terreno hacia los europeos, con un 40% de probabilidades de victoria frente a un 29% para los mexicanos.

México, con motivos de sobra para celebrar. Mexsport

Sin embargo, la fortaleza de México reside en su defensa perfecta. Con Tala Rangel bajo los tres palos, César Montes en la zaga y la peligrosidad de Julián Quiñones y Roberto Alvarado al frente, e Tricolor ha demostrado que no depende únicamente del ímpetu, sino de una estructura táctica inalterable.

El contraste, según el DNA de Cloudbet, es fantástico. Mientras que el ataque está equilibrado (79 para ambos), la divergencia táctica es notable. México lidera en defensa con un 100 frente a 85, mientras que Inglaterra domina el control (94 contra 48) y la amenaza en balón parado (96 contra 29). Esto presagia un duelo de pocos márgenes, una partida de ajedrez en la que el primer error podría sentenciar el resultado.

La historia del juego sugiere un marcador apretado, casi a cuentagotas. La clave podría estar en el reloj: ambos equipos se vuelven peligrosos después del descanso, particularmente entre los minutos 61 y 75. Para México, la fórmula es clara: resistir sin encerrarse, evitar faltas innecesarias y aprovechar su disciplina defensiva para incomodar a un favorito que, aunque llega con mejores argumentos estadísticos, no tiene asegurada la victoria.

Harry Kane lidera la poderosa ofensiva de Inglaterra. Mexsport

¿Podrá México transformar su orden táctico y su defensa imbatible en una noche histórica, o impondrá Inglaterra la jerarquía de los pronósticos? La respuesta está a punto de escribirse en el campo de El Coloso de Santa Úrsula.